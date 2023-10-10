به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی. ان. ان، یک ساعت پس از سخنرانی «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا در حمایت از رژیم اسرائیل، «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دست به اقدامی غیرعادی زد و متن بخشی از گفت‌وگوی خود با رئیس‌جمهور آمریکا را منتشر کرد.

نتانیاهو خطاب به رئیس جمهور آمریکا گفت: «ما روز شنبه مورد حمله حمله‌ای قرار گرفتیم که نظیر آن را از زمان هولوکاست ندیده بودیم.»

در گفت و گوی نتانیاهو با بایدن، که سومین گفت‌وگوی از زمان آغاز جنگ بوده است، او از رئیس جمهور آمریکا به خاطر حمایت بی چون و چرایش تشکر کرد و به صراحت گفت که یک کمپین قدرتمند و طولانی علیه نوار غزه ضروری است.

نتانیاهو به بایدن گفت: «آقای رئیس جمهور جو، من می‌خواهم از شما برای حمایت مستمر و بی چون و چرا و تلاش کل دولت شما برای حمایت از ما تشکر کنم. مردم اسرائیل از احساساتی که دریاسالار کربی در مصاحبه دیروز خود نشان داد عمیقاً متأثر شدند.»

اشاره نتانیاهو به کلیپی از مصاحبه سی ان ان با کربی است که در آن جان کربی، سخنگوی کاخ سفید، هنگام صحبت درباره اسرائیل شروع به گریه کرد. نتانیاهو در واکنش به انتشار این فیلم گفت: «این نشان دهنده عمق تعهدی است که شما، دولت شما و مردم آمریکا برای اسرائیل دارند.»

نتانیاهو در ادامه به بایدن گفت: «جو، من می‌خواهم تصویر روشنی از وضعیت دشواری که با آن روبرو هستیم به شما ارائه دهم: ما روز شنبه مورد حمله‌ای قرار گرفتیم که مانند آن را از زمان هولوکاست ندیده‌ایم. ما صدها قتل عام را داشته‌ایم، خانواده‌هایی که در رختخواب‌هایشان از بین رفته‌اند.»

نتانیاهو به بایدن گفت: «از آخرین باری که ما صحبت کردیم، میزان این شرارت فقط بدتر شده است. آنها ده‌ها نفر را گرفتند. ما هرگز در تاریخ این کشور چنین چیزی ندیده بودیم.»

ساعاتی پیش از این، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا سه روز پس از حمله غافلگیرانه گروه مقاومت فلسطینی حماس به رژیم صهیونیستی که منجر به جنگ همه جانبه بین دو طرف شد، در اظهاراتی در کاخ سفید، حملات حماس را به شدت محکوم کرد.

بایدن گفت: «در این لحظه، ما باید شفاف باشیم. ما در کنار اسرائیل هستیم.»

رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی ۱۰ دقیقه‌ای خود نسبت به تحولات فلسطین ابراز انزجار کرد و گفت که تاکنون بیش از یک هزار اسرائیلی کشته شده که در میان آن‌ها ۱۴ آمریکایی نیز حضور دارند.

بایدن در حالی که معاونش، «کامالا هریس» و همچنین «آنتونی بلینکن»، وزیر امور خارجه آمریکا پشت سر او ایستاده بودند، تاکید کرد که آمریکایی‌ها در میان کسانی هستند که توسط نیروهای حماس گروگان گرفته شده اند. او تعداد آنها را مشخص نکرد، اما گفت که به مقامات آمریکایی دستور داده است تا برنامه‌های خود را در کمک برای آزادی گروگان‌ها چند برابر کنند.

او گفت: «به عنوان رئیس جمهور، اولویتی بالاتر از امنیت آمریکایی‌هایی که در سرتاسر جهان به گروگان گرفته می‌شوند، ندارم.»

بایدن اشاره‌ای گذرا به ناکارآمدی سیاسی در واشنگتن کرد و گفت: مجلس نمایندگان آمریکا در حال حاضر به دلیل درگیری‌های درونی میان اکثریت حزب جمهوری خواه رئیس ندارد. او گفت که وقتی کنگره به کار خود بازگردد، از اعضا می‌خواهد که اقدامات فوری برای تأمین مالی الزامات امنیت ملی شرکای مهم ما را انجام دهند.

بایدن با اشاره به تحولات فلسطین گفت: «همه شما می‌دانید که این آسیب‌ها هرگز از بین نمی‌روند، هنوز خانواده‌های زیادی هستند که ناامیدانه منتظر شنیدن سرنوشت عزیزان خود هستند و نمی‌دانند زنده هستند یا مرده یا گروگان.»

بایدن اظهارات خود را پس از تماس تلفنی با نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل، بیان کرد که سومین تماس بین رهبران دو طرف از زمان حمله بود.