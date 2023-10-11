دریافت 6 MB کد مطلب 5908673 https://mehrnews.com/x33dWb ۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۰۷ کد مطلب 5908673 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۰۷ استقبال گسترده مردم از شیخ زکزاکی در فرودگاه امام خمینی (ره) مردم برای استقبال از آیت الله ابراهیم زکزاکی به فرودگاه امام خمینی (ره) آمدند. کپی شد مطالب مرتبط شیخ زکزاکی وارد تهران شد/شیخ مبارز: من و خانواده ام مورد امتحان الهی قرار گرفته بودیم تصاویری از ورود شیخ زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه به تهران حضور گسترده مردم در فرودگاه امام(ره) برای استقبال از «شیخ زکزاکی» امروز کسی مظلومنمایی صهیونیسم را باور نمیکند ۷۰ سال دلدادگی برای بیداری اسلامی از حسنالبنا تا امام/ قرآنی که شیخ زکزاکی از حضرت امام هدیه گرفت دکترای افتخاری دانشگاه تهران به شیخ ابراهیم زکزاکی اعطا میشود برچسبها شیخ زکزاکی فرودگاه امام خمینی (ره) مراسم استقبال
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