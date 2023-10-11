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کد مطلب 5908673
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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۰۷

استقبال گسترده مردم از شیخ زکزاکی در فرودگاه امام خمینی (ره)

استقبال گسترده مردم از شیخ زکزاکی در فرودگاه امام خمینی (ره)

مردم برای استقبال از آیت الله ابراهیم زکزاکی به فرودگاه امام خمینی (ره) آمدند.

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    نظرات

    • آقاخان با زکزاکی !!عجب!! IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
      5 4
      پاسخ
      واقعاً مردم ایران!!

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