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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۱۷

حدادی در تذکر شفاهی:

امروز کسی مظلوم‌نمایی صهیونیسم را باور نمی‌کند

امروز کسی مظلوم‌نمایی صهیونیسم را باور نمی‌کند

نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس گفت: امروز کسی مظلوم نمایی صهیونیسم را باور نمی‌کند و امپراطوری رسانه‌ای دیگر توان آن را دارد که از یک ظالم ستمگر کودک کش، مظلوم نمایی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: طوفان محور مقاومت به فرموده مقام معظم رهبری همان بلایی است که از عملکرد ظلم و ستم هیولای دیو سیرت بر سر رژیم صهیونیستی آمد.

وی تاکید کرد: امروز کسی مظلوم نمایی صهیونیسم را باور نمی‌کند و امپراطوری رسانه‌ای دیگر توان آن را دارد که از یک ظالم ستمگر کودک کش، مظلوم نمایی کند.

نماینده مردم ساوجبلاغ و طالقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفر امروز شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه به تهران تصریح کرد: ورود امام شیعیان نیجریه را به کشور ایران اسلامی خوش آمد می‌گویم.

کد مطلب 5908603
زهرا علیدادی

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