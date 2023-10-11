به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: طوفان محور مقاومت به فرموده مقام معظم رهبری همان بلایی است که از عملکرد ظلم و ستم هیولای دیو سیرت بر سر رژیم صهیونیستی آمد.

وی تاکید کرد: امروز کسی مظلوم نمایی صهیونیسم را باور نمی‌کند و امپراطوری رسانه‌ای دیگر توان آن را دارد که از یک ظالم ستمگر کودک کش، مظلوم نمایی کند.

نماینده مردم ساوجبلاغ و طالقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفر امروز شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه به تهران تصریح کرد: ورود امام شیعیان نیجریه را به کشور ایران اسلامی خوش آمد می‌گویم.