به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، سید محمد مقیمی شامگاه سهشنبه ۱۸ مهر ماه در نشست هیأت اجرایی آئین اعطای دکترای افتخاری دانشگاه تهران به شیخ ابراهیم زکزاکی، گفت: در هیأت منتخب شورای دانشگاه تهران مصوب شد که مدرک دکترای افتخاری مطالعات جهان: صلح و حل منازعه Honorary Doctorate on World Studies: Peace and Conflict Resolution به شیخ ابراهیم یعقوب زکزاکی به عنوان یکی از شخصیتهای تأثیرگذار و پر افتخار جهان اسلام پس از انقلاب اسلامی که از اندیشمندان الهام گرفته از مکتب امامین انقلاب اسلامی و دارای سوابق مبارزاتی سترگ و توفیقات بزرگ در دعوت به مذهب تشیع و اسلام ناب محمدی(ص) است، اعطا شود.
رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه آئین اعطای دکترای افتخاری دانشگاه تهران به شیخ زکزاکی با عنوان "اندیشمند مصلح" برگزار میشود، افزود: شیخ ابراهیم زکزاکی و خانواده ایشان در برابر هجمهها، بسیار مقاوم و پر توان در راه اندیشه متعالی اسلام ایستادگی کردهاند و علیرغم اینکه بیشترین حملات به ایشان شده است اما همواره با رأفت با مخالفان خود مقابله کرده است.
مقیمی خاطرنشان کرد: دکترای افتخاری دانشگاه تهران به شخصیتهای اثرگذار در سطح ملی و بینالمللی اعطا میشود و بنا داریم از این پس جنبه بینالمللی آن را تقویت کنیم.
شورای علمی اعطای دکترای افتخاری به شیخ ابراهیم زکزاکی به ریاست دکتر سید سعیدرضا عاملی رئیس دانشکده مطالعات جهان و با حضور دکتر خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دکتر محمدمهدی کرمی، دکتر محمود کمرهای، دکتر مهدی شهبازی، دکتر مهدی فکور ثقیه، دکتر علیاکبر موسوی موحدی، دکتر عبدالرضا سیف، دکتر محمود واعظی، دکتر سید حسن قاضوی، دکتر ابراهیم متقی، دکتر غلامرضا جمشیدیها، دکتر حمید زارع، دکتر غلامعلی افروز، دکتر علیاکبر صالحی، دکتر رضا غلامی، دکتر محمدرضا دهشیری، دکتر علیاصغر پورعزت، دکتر علیاکبر علیخانی، دکتر حمید پارسانیا، دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر یحیی بوذرینژاد، دکتر هادی بهرامی احسان، دکتر طاهر روشندل اربطانی، دکتر علی مبینی دهکردی، دکتر احمد نوحهگر، دکتر علی اسدی، دکتر سید محمدعلی ابراهیمزاده موسوی و دکتر علیرضا وجهی تشکیل شده است.
رئیس دانشگاه تهران در احکام اعضای شورای علمی آورده است: به منظور ارج نهادن به خدمات فداکارانه و ایثارگرانه "شیخ ابراهیم زکزاکی" رهبر جنبش اسلامی نیجریه که پرورش یافته مکتب عاشورا و امامین انقلاب اسلامی است و با اقدامات تحسینبرانگیز خود در تبلیغ و ترویج فرهنگ اسلامی، فعالیتهای تأسیسی در زمینه مدارس اسلامی و مؤسسات خیریه، گسترش مدنیت و تفکر اسلام ناب محمدی (ص)، ظلمستیزی و عدالتطلبی، وحدت اسلامی در سایه صلح و دوستی، در تاریخ جهان اسلام ماندگار شده است؛ دانشگاه تهران به عنوان «نماد آموزش عالی کشور» در نظر دارد دکترای افتخاری را به این اندیشمند فرهیخته اعطا نماید. بر همین اساس جنابعالی به عنوان عضو شورای علمی اعطای دکترای افتخاری شیخ ابراهیم زکزاکی منصوب میگردید.
آئین اعطای دکترای افتخاری دانشگاه تهران روز شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۹ با حضور دانشگاهیان و وزرای علوم، تحقیقات و فناوری؛ امور خارجه و فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و جمع دیگری از شخصیتهای علمی، فرهنگی و سیاسی در محل تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار میشود.
این آئین با حضور خبرنگاران، گزارشگران و تصویربرداران رسانههای داخلی و خارجی به تصویر کشیده میشود.
نظر شما