حضور گسترده مردم در فرودگاه امام(ره) برای استقبال از «شیخ زکزاکی»

به گزارش خبرنگار مهر، اقشار مختلف مردم و دانشجویان دانشگاه‌های تهران و دانشجویان نیجریه‌ای با حضور گسترده در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) آماده استقبال و حضور «شیخ زکزاکی» رهبر شیعیان نیجریه در تهران هستند.

گفتنی است که مردم با در دست گرفتن تصاویری از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شیخ زکزاکی و پلاکاردها و نوشته‌هایی با مضامین «شیخ زکزاکی الگوی مسلمان واقعی»، «شیخ زکزاکی نماد اتحاد آفریقا»، «زکزاکی پیوند ایران و آفریقا» منتظر ورود زکزاکی هستند.

بر اساس این گزارش حاضرین شعارهایی مانند «مرگ بر آمریکا» «مرگ بر اسرائیل» و ندای «الله اکبر» سر داده اند.

لازم به ذکر است که اولین خروج شیخ «ابراهیم زکزاکی» بعد از سال‌ها بیماری که پس از حمله دولت نیجریه زخمی و به بیماری‌های سخت دچار شده بود، جهت معالجه‌ای بود که با فشار سازمان‌های بین‌المللی و ملت‌های مسلمان به دولت نیجریه، حکومت نیجریه را ناچار به موافقت برای خروج وی به مقصد هند کرد و امروز با حضور در تهران برای دومین بار از این کشور خارج شده است.