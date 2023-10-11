به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، پویانمایی سینمایی «خرسهای بونی، بازگشت به زمین» در گونه انیمیشن، کمدی و خانوادگی محصول ۲۰۲۲ چین، قرار است از شبکه پنج سیما پخش شود.
مدیر دوبله این سینمایی سعید شیخزاده است. مهوش افشاری، آزاده اکبری، رضا الماسی، دانیال الیاسی، ارسلان جولایی، مسعود سلطانی، ابوالفضل شاهبهرامی، داود شعبانینصر، پریا شفیعیان، بهروز علی محمدی، نرگس فولادوند، حسن کاخی، علی همت مومیوند، نیما نکویی فرد و سعید شیخ زاده صداپیشه های این اثر ماجراجویی بوده اند.
این فیلم درباره برامبل، یک خرس خنگ و دست و پاچلفتی است که تحت تاثیر برخی اتفاقات تبدیل به یک ابرقهرمان شده و زندگی دوستان و عزیزانش را از خطر نابودی نجات میدهد.
انیمیشن، قصه درمان زخمهای درونی شخصیتها و تبدیل آنها به قهرمان است در حالی که سرشار از طنز و ماجراجویی و اکشن است و شخصیتها هم بسیار جذاب طراحی شدهاند به طوری که حتی مخاطب بزرگسال هم با آنها همراه میشود. فیلم برنده ۲ جایزه و نامزد ۱ جایزه از جشنوارههای داخلی چین شده است.
اکنون پس از طی شدن روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله، قرار است پس از آمادهسازی از شبکه پنج، برای مخاطبان پخش شود.
نظر شما