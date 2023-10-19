به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، فصل جدید برنامه «دلبرونه» با هدف نزدیک شدن به دنیای کودکان و همچنین بازگو کردن تخیلات آنها نسبت به جریان زندگی واقعی از جمعه ۲۸ مهر روی آنتن شبکه پنج سیما می‌رود.

در این برنامه که گفت‌وگویی صمیمانه و کمتر دیده شده با کودکان را پی می‌گیرد با خلق فضایی شاد و مفرح به دنبال انتقال پیام، آموزش و تاثیرگذاری برای رشد و پویایی در کودکان، بهبود کیفیت زندگی والدین و فرزندان‌شان و همچنین انتقاد به ناهنجاری‌های احتمالی رفتاری مرسوم با کودکان جامعه است.

«دلبرونه» در ۲۶ قسمت ۲۵ دقیقه‌ای در گروه کودک و خانواده شبکه پنج سیما تولید شده و از بخش‌های متنوع دیگری مثل آموزش و ساخت کاردستی‌های بازیافتی، موشن گرافیک، طنز و ... برخوردار است. معرفی کتاب از زبان کودکان از دیگر بخش‌های این برنامه است.

پخش فصل جدید «دلبرونه» از جمعه ۲۸ مهر آغاز شده و هر هفته جمعه‌ها ساعت ۲۰ در جدول پخش برنامه‌های این شبکه قرار می‌گیرد.