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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۴۸

از جمعه ۲۸ مهر؛

فصل جدید برنامه «دلبرونه» روی آنتن می‌رود

فصل جدید برنامه «دلبرونه» روی آنتن می‌رود

فصل جدید برنامه تلویزیونی «دلبرونه» از روز جمعه بیست و هشتم مهر روانه آنتن شبکه پنج سیما می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، فصل جدید برنامه «دلبرونه» با هدف نزدیک شدن به دنیای کودکان و همچنین بازگو کردن تخیلات آنها نسبت به جریان زندگی واقعی از جمعه ۲۸ مهر روی آنتن شبکه پنج سیما می‌رود.

در این برنامه که گفت‌وگویی صمیمانه و کمتر دیده شده با کودکان را پی می‌گیرد با خلق فضایی شاد و مفرح به دنبال انتقال پیام، آموزش و تاثیرگذاری برای رشد و پویایی در کودکان، بهبود کیفیت زندگی والدین و فرزندان‌شان و همچنین انتقاد به ناهنجاری‌های احتمالی رفتاری مرسوم با کودکان جامعه است.

«دلبرونه» در ۲۶ قسمت ۲۵ دقیقه‌ای در گروه کودک و خانواده شبکه پنج سیما تولید شده و از بخش‌های متنوع دیگری مثل آموزش و ساخت کاردستی‌های بازیافتی، موشن گرافیک، طنز و ... برخوردار است. معرفی کتاب از زبان کودکان از دیگر بخش‌های این برنامه است.

پخش فصل جدید «دلبرونه» از جمعه ۲۸ مهر آغاز شده و هر هفته جمعه‌ها ساعت ۲۰ در جدول پخش برنامه‌های این شبکه قرار می‌گیرد.

کد مطلب 5916135
علیرضا سعیدی

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