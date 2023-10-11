به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حجت الله عبدالملکی صبح امروز چهارشنبه ۱۹ مهر در جمع مدیران و معاونان فرهنگی سازمان‌های مناطق آزاد کشور، ضمن تبریک به مناسبت اتفاقات مهم جهان اسلام در جبهه مقاومت فلسطین و پیروزی‌هایی که در حال رخ دادن است، نابودی اسرائیل را یکی از ملزومات شکوفایی اقتصادی جهان اسلام برشمرد و افزود: تا پایان گام دوم انقلاب اسلامی، جهان اسلام به ۲۵ درصد از اقتصاد دنیا خواهد رسید و با حذف اسرائیل، موانع دستیابی جهان اسلام به جایگاه خود در اقتصاد جهانی را کنار می‌زند.

عبدالملکی افزود: سال ۱۳۹۷ مطالعه‌ای انجام شده که وضعیت پیشرفت‌های ایران در قیاس با کشورها مختلف دنیا را در گام اول انقلاب یا ۴۰ سال اول (از سال ۵۷ تا ۹۷) در کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی بررسی کرده است. در حال حاضر پیشرفت کشور ما در سطح قابل قبولی قرار دارد اما انتظاراتی که از پیشرفت بعد از انقلاب اسلامی داشتیم محقق نشده است.

وی تصریح کرد: ظرفیتی که ما برای پیشرفت در مناطق آزاد داریم بیش از شرایط کنونی است.

مشاور رئیس جمهور افزود: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ۲۴ بند تشریح شده که یک بند آن به مناطق آزاد اختصاص یافته و این امر برای مناطق آزاد یک افتخار محسوب می‌شود.

به گفته عبدالملکی، شاخص‌های عملکردی مناطق آزاد به گونه‌ای است که صادرات غیر نفتی مجموع ۴۸ منطقه آزاد فعال ایران، سالانه حدود یک سوم کل صادرات غیرنفتی کشور به ارزش ۱۸ میلیارد دلار بوده و این در حالی است که توقع دولت از مناطق آزاد سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار ارزآوری است.

وی با تاکید بر اینکه مناطق آزاد متعلق به کل کشور و مناطق ملی هستند خاطر نشان کرد: ما مردمی سازی و جهانی سازی مناطق آزاد را به عنوان یک رویکرد اساسی دنبال می‌کنیم و سه گروه کارآفرینان و سرمایه گذاران، ساکنان مناطق آزاد و مردم کشور گروه هدف این رویکرد هستند که باید در ضابطه‌زدایی و بهبود فضای کار، اشتغالزایی، ایجاد زیرساخت‌ها، ارتقا حوزه‌های فرهنگی اجتماعی، راه‌اندازی گردشگری ارزان قیمت، ایجاد بستر فروش صنایع دستی و محصولات دیگر شهرها از مجرای مناطق آزاد به آنها کمک کنیم.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: در حوزه جهانی سازی نیز ۵ سیاست مهم تکمیل زیرساخت‌های نرم افزاری سیاست بین‌الملل، تکمیل زیرساخت‌های سخت افزاری سیاست بین‌الملل، ایجاد مناطق آزاد مشترک با ۲۱ کشور، جذب سرمایه خارجی با ۸۵۰ بسته سرمایه گذاری ارائه شده به ارزش ۱۵ میلیارد یورو را دنبال می‌کنیم.

عبدالملکی در پایان، کشورهای شرق آسیا، کشورهای همسایه و مسلمانان دنیا را گروه‌های هدف در جذب سرمایه خارجی معرفی کرد.