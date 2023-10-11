سید محمدعلی ابطحی معاون رئیس جمهور در دولت اصلاحات در گفتوگو با خبرنگار مهر و در خصوص عملیات طوفان الاقصی در فلسطین گفت: اتفاقی که در فلسطین افتاد بیشتر از آنکه یک تصمیم جریان سیاسی حماس باشد، نتیجه طبیعی این همه سال چپاولگری و اشغالگری اسرائیل است.
وی افزود: مردم غزه به طور متوسط هر ساله چند صد نفر کشته میدهند. بسیاری از افراد عادی در آنجا شهید میشوند و نتیجه طبیعی این همه اشغالگری و ظلم این اتفاقی است که در غزه و فلسطین اشغالی افتاده است و این وضعیت پیش آمده در سرزمینهای اشغالی امری ناآشنا و غریبی نیست.
ابهت اطلاعاتی صهیونیستها شکست خورده است
ابطحی با اشاره به سابقه قدرتمند اطلاعاتی رژیم صهیونیستی اظهار داشت: از همه نکات قابل توجهتر این بود که اسرائیل همیشه نه در منطقه بلکه در دنیا به عنوان دارنده یکی از قویترین سیستمهای اطلاعاتی شناخته میشد و حتی در ایران عملیاتهای اطلاعاتی انجام داده بود، اما در مقابل رفتار غافلگیرانه حماس ابهت اطلاعاتی و امنیتی آنها شکست خورد و این برای فلسطینیها مهم بود.
این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: نکته دیگر اینکه البته که کشته شدن آدمهایی که نظامی نیستند در هر جای دنیا کار قبیحی است اما به اعتقاد من تعداد بالای اسیری که فلسطینیها در عملیات طوفان الاقصی گرفتند، میتواند یک نتیجه مهم داشته باشد و آن اینکه رژیم صهیونیستی باید کشور فلسطینی را به رسمیت بشناسد.
نقاط آسیب پذیر رژیم صهیونیستی در آینده فلسطین تأثیرگذار است
وی افزود: سالهاست که سازمان ملل و کشورهای مختلف دنیا تلاش میکنند که کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت بشناسند و اسرائیلیها با زیر پا گذاشتن همه قوانین جهانی از زیر این موضوع فرار میکنند، اما وقتی آنها نقطه آسیبپذیری این چنینی پیدا میکنند، طبیعتاً در آینده فلسطین نیز تأثیرگذار است.
ابطحی تأکید کرد: حتی اگر بخشی از افکار عمومی دنیا در ابتدا با حماس همراهی نمیکرد اما این اتفاقاتی که در این چند روزه افتاده و این وحشیگری که اسرائیل انجام داده است به گونهای که همه حقوق انسانی آب برق غذا و ارتباطات غزه را تعطیل کرده است و اینگونه آنجا را بمباران میکند، فشار دیگری بر رژیم صهیونیستی خواهد بود. دنیا نمیتواند بپذیرد که یک ملتی را اینگونه از حقوق اولیه خود در زندگی محروم کنند.
مسئول دفتر دولت اصلاحات با ابراز امیدواری برای ایجاد امنیت بهتر در آینده منطقه تصریح کرد: امیدوارم نتیجه این اتفاق آن باشد که منطقه امنیت بیشتری پیدا کند و اسرائیل حس کند که یک قدرت مافوق جهانی نیست و نباید قوانین جهانی را اینگونه زیر پا بگذارد و وحشیگری کند،.لذا امیدوارم این نتیجه گرفته شود و در منطقه به نتیجه قابل قبولتری برسیم.
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