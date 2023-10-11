به گزارش خبرنگار مهر، رضا درویش پس از جلسه فوق العاده هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس درباره اخطارهای مالی یحیی گل محمدی به باشگاه بابت عدم دریافت مطالباتش گفت: هیأت مدیره تصمیم گرفت که حضوری با آقای گلمحمدی صحبت کند اما چون از قبل از قرار سفر داشت گفتند مسافرت هستم و بعد از مسافرت میآید تا صحبت کند.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در خصوص اینکه چه زمانی با اخطار سرمربی تیم روبرو شده است تاکید کرد: دیروز دیدم که نامهاش را فرستاده است.
مدیرعامل پرسپولیس درباره شایعه فسخ قراردادش با پرسپولیس یادآور شد: فسخ باید در سازمان لیگ انجام شود. متأسفانه فضای مجازی برای دیده شدن بازارش داغ است ولی باید بگویم او فسخ نکرده است. ضمن اینکه وقتی او و تمام کادر و بازیکنان صددرصد قرارداد فصل گذشته را گرفتهاند این صحبتها مطرح نیست. ۲۰ درصد از قرارداد فصل جدید را هم دریافت کردند. ضمن اینکه سازمانهای نظارت روی قرارداد گلمحمدی بحثی داشتند. چون قرارداد او به گذشته برمیگردد و در دوره ما آن عوض نشده است. از این جهت اگر برای دریافت آپشنهایش طول کشیده و اختلافنظر بین گلمحمدی و نهادهای نظارتی وجود دارد به همین دلیل زمان برده است. انشاءالله به دنبال مرتفع کردن آن هستیم. ضمن اینکه کمتر باشگاهی مشکل مالی ندارد. با این وضعیت هم توانستیم صددرصد تعهداتمان را انجام بدهیم. در حالیکه برخی باشگاهها ۳۰ تا ۴۰ درصد بدهکارند ولی باز هم کارشان را انجام میدهند.
او درباره حکم یورگن لوکادیا که به نفع باشگاه پرسپولیس شد یادآور شد: قرارداد ما و لوکادیا طوری بود که وقتی زمان پرداخت رسید، این کار انجام شود. ما که زودتر مبلغی پرداخت نکردیم که حالا بخواهیم آن را دریافت کنیم. درباره بازپرداخت پول توسط فیفا، مجاری بینالمللی موظف هستند این مبلغ را پرداخت کنند. پرداخت این طلب بین لوکادیا و باشگاه چینی تضامینی است. به این شکل که اگر باشگاه چینی پول ندهد، پنجرهاش بسته میشود. بعد از اعلام حکم توسط فیفا، لوکادیا پستی منتشر کرد و ارکان فیفا را زیر سوال برد و از الفاظ بدی استفاده کرد. آنوقت متوجه باید شد چقدر همکاران ما زحمت کشیدند و ادلهای آوردند که قابل قبول بوده است.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره احتمال بازگشت لوکادیا تصریح کرد: نه! او با باشگاه دیگر قرارداد دارد و امکان ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است مبلغ پرداختی لوکادیا بابت پرداخت طلب به حساب دروازهبان کروات و سابق این تیم پرداخت شود، گفت: به حساب رادوشوویچ خیر. ۲۰۰ هزار یورو باید به حساب این دروازهبان واریز کنیم. این در حالی است که ۲۰۰ هزار یورو دادیم. اما در ۲۴ تیرماه سال جاری به حسابش منتقل شد. این پول به سختی تهیه میشود و ارسالش به چه سختی صورت میگیرد. آدمهای کم خرد و سو استفادهگر کاری کردند که به دلیل ۳۵ هزار یورویی که دیر به حساب رادوشوویچ رسید، ۲۰۰ هزار یورو درخواست جریمه بدهد. البته ما درخواست دادیم تا مبلغ این جریمه را پرداخت نکنیم و پیگیر ماجرا هستیم.
درویش درباره آخرین وضعیت یاسین سلمانی بازیکن مصدوم این تیم تاکید کرد: با یاسین سلمانی در دو روز گذشته صحبت کردم تا ببینم چه اوضاعی دارد. او بچه بسیار خوب و بازیکن آیندهدار و مصممی است که با اراده و عضلات قوی که دارد، هفته آینده در تهران جراحی شود و چند ماه بعد از جراحی به زمین باز میگردد.
وی در پایان پیرامون انتخابات هیئت فوتبال تهران، گفت: انتخابات هیئت فوتبال تهران یکی از بهترین انتخابات چندسال اخیر در میان رشتههای مختلف ورزشی بود، که برگزار شد. الحمدالله فرد کارشناس و فوتبال بلد، برنده عرصه انتخابات شد. میرشاد ماجدی کار مشکلی در پیش دارد. چونکه تهران سالیان سال خواستگاه فوتبال در ردههای سنی بود، امروز متأسفانه وقتی تیمهای ملی را میبینیم کمترین بازیکن تهرانی در آن است. شاید به رسیدگی کم این اتفاق افتاده است. ماجدی در ردههای مختلف ملی بازی کرده و با موضوع آشنایی دارد، باید جایگاه تهران در فوتبال را به وضعیت گذشته خودش بازگرداند.
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