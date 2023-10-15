کلاهبرداری با شگرد صدور مدارک هویتی و تحصیلی به شرط استعلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالله چولکی با بیان اینکه مأموران پلیس آگاهی حدود ۸۰ درصد از پرونده‌های جعل و کلاهبرداری را کشف می‌کنند، گفت: با تعامل بین معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور، بانک مرکزی و پلیس آگاهی، حساب‌های بانکی کلاهبرداران مسدود می‌شود و وجوه در حساب برابر مبلغ کلاهبرداری شده به حساب فرد مالباخته برگردانده می‌شود.

وی افزود: برخی از مجرمان سایبری با نصب نرم افزار رسید ساز جعلی اقدام به خرید اینترنتی کرده و با ارائه رسید پرداخت بانکی جعلی به فروشنده، کالای خریداری شده را دریافت می‌کنند.

معاون جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی گفت: فروشندگان برای اینکه فریب کلاهبرداران با استفاده از رسید ساز جعلی را نخورند، باید از واریز وجه به حساب بانکی خود اطمینان حاصل کنند و سپس کالا را به خریدار تحویل دهند.

این مقام انتظامی افزود: مأموران پلیس آگاهی در مرکز رصد فضای مجازی به صورت مستمر جرایم فضای مجازی را رصد می‌کنند و جرایم را به معاونت تخصصی مربوطه برای پیگیری و شناسایی عاملان و مجرمان ارجاع می‌دهند و معاونت مرتبط پس از انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، مستندات را به استان محل وقوع جرم ارسال می‌کند تا نسبت به تشکیل پرونده و انجام اقدامات پلیسی و قضائی تا دستگیری مجرم اقدام شود.

سرهنگ چولکی گفت: پلیس آگاهی برای پیشگیری از جعل و کلاهبرداری در سطح کشور باید سطح آگاهی شهروندان را در خصوص شگردهای کلاهبرداری از طریق فضای مجازی افزایش دهند.