به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله احمد مروی بعدازظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی که در ساختمان شهدای استانداری برگزار شد، با تبریک ایام‌الله دهه فجر انقلاب اسلامی و میلاد حضرت ولی‌عصر (عج)، به تشریح الزامات اخلاقی، مدیریتی، اجتماعی و سیاسی مسئولان پرداخت و جایگاه خطیر مسئولیت در نظام اسلامی را تشریح کرد.

تولیت آستان قدس رضوی خدمت به مردم را از مهم‌ترین سرمایه‌های نظام اسلامی دانست و تصریح کرد: در نهایت، خدمت به مردم مهم‌ترین سرمایه و پشتوانه این نظام، هم در مرحله تأسیس و هم در دوران بقا و استمرار آن بوده و هست.

وی با اشاره به شرایط کشور، گفت: شرایط کشور، شرایطی خاص و حساس است و بخشی از جامعه از شرایط اقتصادی نارضایتی‌های به حقی دارند؛ در چنین وضعیتی، نخستین پرسشی که هر مسئول باید از خود بپرسد این است که آیا من در شکل‌گیری این نارضایتی‌ها و مشکلات سهمی داشته‌ام یا خیر؟ اگر سهمی وجود داشته باشد، باید در روز قیامت پاسخگو باشد.

مروی هشدار داد: اگر رفتارها یا تصمیمات یک مسئول به‌گونه‌ای باشد که انسانی را نسبت به انقلاب دلسرد کند، چنین مسئولی باید در روز قیامت پاسخگوی خون شهدا باشد؛ نه‌تنها شهدای انقلاب اسلامی، بلکه همه شهدای اسلام، از عصر پیامبر اکرم (ص) تا امروز؛ همه کسانی که در طول تاریخ برای اسلام، ولایت و حق، رنج کشیده‌اند و جان داده‌اند.

تولیت آستان قدس رضوی به تهدیدات دشمن اشاره و با تأکید بر ضرورت حفظ امید و روحیه بیان کرد: نباید روحیه، اعتماد و امید را از دست بدهیم. این هیاهوها، هجمه‌ها و جنگ‌های روانی دشمن، مسبوق به سابقه‌اند. در سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱، شرایط کشور به‌مراتب دشوارتر و بحرانی‌تر از امروز بود؛ با این حال، به فضل الهی، ملت ایران با ایستادگی و توکل، از آن مقاطع عبور کرد.

وی اعلام تروریستی‌بودن سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا را جلوه‌ای از ضعف آنان خواند و عنوان کرد: هدف از چنین اقداماتی، ایجاد ترس در دل مردم و القای این تصور است که دشمن این‌بار با تمام توان وارد میدان شده است. در حالی که واقعیت آن است که اتحادیه اروپا، برای جبران ناکامی‌ها و شکست‌های خود، از جمله در بحران اوکراین به چنین رفتارهای نمایشی و سیاسی متوسل شده است.

مروی با تشریح نقش اروپا در بحران اوکراین، گفت: اروپا در پرونده اوکراین، نه‌تنها موفقیتی کسب نکرد، بلکه با سیاست‌های توسعه‌طلبانه و تلاش برای گسترش ناتو تا مرزهای روسیه، یک ملت و یک کشور را وارد بحرانی عمیق کرد. امروز مردم اوکراین این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا باید کشورشان به میدان طمع ورزی کشورهای اروپایی تبدیل می‌شد و چرا بهای این بازی قدرت را با جان انسان‌ها و از دست‌دادن سرزمین خود پرداختند.

تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: اروپا پاسخی قانع‌کننده برای این پرسش‌های مردم اوکراین ندارد و اکنون می‌کوشد شکست و ضعف خود را با اقدامات نمادین و تبلیغاتی از جمله برچسب‌زدن به سپاه پوشش دهد.

وی با اشاره به سیاست‌های دوگانه غرب، تصریح کرد: همان‌هایی که کارنامه‌شان مملو از جنایت است، امروز مدعی مبارزه با تروریسم شده‌اند. ارتش فرانسه در الجزایر، میلیون‌ها انسان بی‌گناه را به خاک و خون کشید. وزیر خارجه پیشین آمریکا به‌صراحت اذعان می‌کند که داعش ساخته دست خود آنهاست.

مروی افزود: فردی که تا دیروز در فهرست تروریست‌ها بود و برای دستگیری‌اش جایزه تعیین شده بود، امروز به‌عنوان رهبر یک کشور مورد پذیرش قرار می‌گیرند. این دوگانگی‌ها، ماهیت واقعی مدعیان حقوق بشر را آشکار می‌سازد.

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه گفت: در جنگ ۸ ساله تحمیلی علیه ایران، چرا آلمان به رژیم صدام سلاح شیمیایی برای کشتار مردم ایران داد؟ آیا ایران به آلمان تجاوز و یا منافع آنها را تهدید کرده بود؟ انواع سلاح‌های ممنوعه و غیر ممنوعه را برای استفاده علیه مردم ایران در اختیار حزب بعث عراق قرار دادند و امروز همان‌ها سپاه را تروریستی می‌خوانند، اما در برابر کشتار هزاران کودک فلسطینی توسط ارتش رژیم صهیونیستی، یا سکوت می‌کنند یا حمایت.