به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احسان آنقی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران استان مرکزی اظهار کرد: حمله با چاقو به امام جماعت در استان مرکزی و انتقال روحانی به بیمارستان را مربوط به گذشته است و بازنشر این خبر از سوی شبکه‌های معاند، ایجاد ناآرامی در جامعه است.

وی تاکید کرد: بر اساس پیگیری‌ها، این خبر مربوط به اردیبهشت ماه سال جاری در روستای احمد آباد ساوه بوده و عامل آن نیز در آن زمان دستگیر و به مراجع قضائی تحویل شده است.

سخنگو و معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: با توجه به اینکه حفظ آرامش جامعه و شهروندان در اولویت اقدامات دستگاه پلیس است از این رو رصد و مدیریت فضای مجازی با جدیت پیگیری و با تشویش گران اذهان عمومی، شایعه پردازان و نیز انتشار دهندگان هرگونه اخبار جعلی و کذب قاطعانه برخورد می‌شود.

آنقی بیان کرد: انتظار می‌رود شهروندان اخبار موثق را از رسانه ملی، خبرگزاری‌ها و کانال‌های معتبر دریافت کنند و از بازنشر اخبار و تصاویر غیر قابل اعتماد، جعلی و کذب که در فضای مجازی در حال انتشار است خودداری کنند.