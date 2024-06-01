اولین شعبه بانک صادرات ایران به نام شهدای خدمت نامگذاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک صادرات ایران، در مراسمی که پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ در محل شعبه کد ۲۲ این بانک در شهر نجف‌آباد برگزار شد، به پاس قدردانی از دلاورمردی و جانفشانی شهید خلبان محسن دریانوش، نام این شهید بر تارک شعبه یادشده قرار گرفت.

یاسر مرادی، عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران در این مراسم اظهار کرد: شهر نجف‌آباد، دیار شهیدان و سرداران شهید است. سردار احمد کاظمی، از سرداران پرافتخار کشور و شهید محسن حججی شهید مدافع حرم از این دیار هستند.

مرادی با بیان این که شهرستان نجف‌آباد ۲ هزار شهید تقدیم نظام و انقلاب کرده است، گفت: بانک صادرات ایران به عنوان اولین بانک، تصمیم گرفته سر در برخی از شعب خود را به نام شهدای خدمت مزین کند. در اولین اقدام بهترین شعبه شهر نجف‌آباد با کد ۲۲ به پاس قدردانی از دلاورمردی و جانفشانی این شهید، به نام شهید خلبان محسن دریانوش مزین شد.

گفتنی است، امیر سرتیپ دوم خلبان محسن دریانوش، کمک خلبان پرواز رئیس‌جمهور، متولد ۲۲ مهر ۱۳۵۹ بود که در سال ۱۳۷۸ وارد خدمت نیروی هوایی ارتش شد و عصر یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مسیر بازگشت از مراسم افتتاح سد «قیز قلعه‌سی» به سمت شهر تبریز، در منطقه ورزقان استان آذربایجان‌شرقی در سانحه هوایی بالگرد ریاست جمهوری به همراه سایر همراهان رئیس‌جمهور شهید، به مقام رفیع شهادت نائل آمد. از این شهید دو فرزند پسر به یادگار مانده و در کارنامه خدمت او هزار و ۴۵۰ ساعت پرواز ثبت شده است.



در آئین تغییر نام شعبه نجف‌آباد بانک صادرات ایران به نام شهید خلبان محسن دریانوش، مدیران لشکری و کشوری از جمله سیدکاظم مرتضوی اسکویی، معاون شعب بانک صادرات ایران؛ امیر سرتیپ بهرام نظری، فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش در اصفهان؛ سرهنگ پاسدار هوشنگ نوابی، فرمانده سپاه نجف‌آباد؛ حجت‌الاسلام احمدرضا سبحانی، رئیس عقیدتی سیاسی پایگاه هوایی شهید بابایی؛ سرهنگ امین علایی نجات، جانشین فرمانده پایگاه هوایی شهید بابایی؛ محمدامین ایوز، رئیس بنیاد شهید شهرستان نجف‌آباد؛ محمد محمدی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان نجف‌آباد و موسی اسکندری، مدیر شعب استان اصفهان حضور داشته و ضمن حمایت از این اقدام بانک صادرات ایران، در حضور برادر و همسر شهید، از مقام شهید خلبان محسن دریانوش تجلیل کردند.