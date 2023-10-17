به گزارش خبرگزاری مهر، صابر عباس‌زاده امروز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در اجرای طرح‌های مبارزه و مقابله با اراذل و اوباش، مأموران امنیت عمومی استان ازحضور و فعالیت مجرمانه اراذل و اوباش در سطح شهرستان تبریز که اقدام به زورگیری، اخاذی، شرارت، سرقت به عنف و ایجاد رعب و وحشت در بین اهالی می‌کردند مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: با انجام اقدامات فنی و اشراف اطلاعاتی، محل شرارت این اراذل و اوباش شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی در یک عملیات موفق پلیسی سه نفر اراذل و اوباش سطح ویژه و سابقه دار که دارای چندین فقره سابقه کیفری دارند، دستگیر و از آنان چندین قبضه قمه و سلاح سرد کشف شد.

جانشین انتظامی استان ادامه داد: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

عباس‌زاده خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و هرکس به هر طریقی بخواهد این مهم را خدشه دار کند با برخورد قاطع و قانونی پلیس روبه رو خواهد شد.