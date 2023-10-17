به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی ادیب ظهر سه‌شنبه در جلسه بررسی طرح ساماندهی پهنه مجاور بازار تاریخی اردبیل با اشاره به اهتمام ویژه مدیریت استانی و وزارت میراث‌فرهنگی برای ساماندهی پهنه مجاور بازار تاریخی اردبیل اظهار کرد: ساماندهی این پهنه و خروج آن از حالت مخروبه‌ای با رعایت ملزومات مرتبط با بافت تاریخی در اولویت دستگاه‌های مربوطه قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه میراث‌فرهنگی تعیین کاربری این منطقه را به مطالعات کارشناسی محول می‌داند، گفت: تشکیل جلسات با حضور مدیران ستادی و استانی نشان از پیگیری مستمر این موضوع دارد و در این راستا تمام تلاش ما برای رقم زدن اتفاقی خوب برای بازار تاریخی اردبیل است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اردبیل همچنین از انتشار آگهی مزایده واگذاری بهره‌برداری از ۹ بنای تاریخی استان خبر داد و گفت: واگذاری بهره‌برداری بناهای تاریخی به بخش خصوصی یکی از راه‌های احیا، حفظ و صیانت از این بناها به شمار می‌رود که فرصت خوبی هم برای فعالان بخش خصوصی است.

محمدی ادیب با بیان اینکه در این آگهی مزایده، تعداد ۶ بنای تاریخی از شهر اردبیل، ۲ بنای تاریخی از مشگین‌شهر و یک بنای تاریخی در شهرستان نیر قرار دارند، ادامه داد: این آگهی مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قابل دسترسی است و مهلت زمان دریافت اسناد مزایده تا ۶ آبان ماه و مهلت تسلیم پیشنهادات تا ۲۰ آبان ماه است.

فاطمه داوری، مدیرکل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی وزارت میراث‌فرهنگی نیز در این جلسه با بیان اینکه اقدام ما در مورد پهنه مجاور بازار تاریخی اردبیل باید نقطه عطفی در تاریخ این منطقه باشد، افزود: حفظ حیات بازار تاریخی دغدغه اصلی ما است و در این راستا لازم است که پیوست کاملی روی طرح مطالعاتی این پهنه با در نظر گرفتن تأثیر طرح در آینده بازار و منطقه وجود داشته باشد و این امر نیاز به مطالعه و جلسات بیشتری دارد.