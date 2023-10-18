واکنش وزیر فرهنگ به لغو کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص قوانین مربوط به اجراهای صحنه‌ای اظهار داشت: سیاست ما در بحث اجراهای صحنه‌ای روشن است، همه باید به قانون مقید باشند. اجرای قوانین مربوط به استان و شهر خاصی نمی‌شود.

وی در ادامه افزود: آقای علیرضا قربانی یک اجرا در یزد داشت و تصمیم داشتند همین اجرا را در اصفهان نیز داشته باشند و مشکلاتی در این زمینه پیش آمد. ما این قضیه را پیگیری کردیم و با مسئولین مربوطه در اصفهان نیز صحبت‌هایی داشتیم و انشالله بزودی این مشکل حل خواهد شد.

اسماعیلی در ادامه گفت: با همکاری با مردم، در این دولت بیشترین اجراهای صحنه با کمترین حاشیه را داشتیم. همین چند وقت اخیر چندین اجرا در اصفهان و شهرهای دیگر بدون هیچ گونه مشکلی برگزار شد و انشالله این مشکل مربوط به اجرای آقای قربانی نیز به زودی برطرف خواهد شد و این ناهماهنگ برطرف می‌شود.

وی بیان داشت: اما در این بین یک اتفاق جالب افتاد آن هم رفتار معاون هنری ما بود که به این قضیه ورود کرد و از این خواننده عذرخواهی کرد. با اینکه ما در هر سال بالای ۲ تا ۳ هزار اجرا داریم ولی وقتی یک مورد هم به مشکل برمی‌خورد ما ورود می‌کنیم و از افراد دلجویی می‌کنیم و این نشان دهنده رفتار و مشی کریمانه دولت است و ما با احترام کامل با جامعه فرهنگی-هنری برخورد می‌کنیم.