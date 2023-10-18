به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حمله وحشیانه رژیم جنایتکار صهیونیستی به یک بیمارستان در نوار غزه که منجر به شهادت صدها زن و کودک غیرنظامی و بی‌دفاع شد، شورای نگهبان بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه که با عبارت قرآنی «وَ سَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ» (آیه ۲۲۷ سوره شعراء) آغاز شده، آمده است: آنچه امروز در سرزمین‌های اشغالی، علیه فلسطینیان و مردم مظلوم غزه در حال رخ دادن است، ادامه همان جنایاتی است که دهه‌های قبل توسط رژیم صهیونیستی و با حمایت دول غربی آغاز شده است. ملت فلسطین سال‌هاست با زور سرنیزه و فریب از خانه و سرزمین خود رانده شده و فرزندان بسیاری را در دفاع از حق مشروع خود از دست داده است.

در این بیانیه همچنین آمده است: متاسفانه ظرف چند روز گذشته هم صهیونیست‌های جانی با پشتیبانی تسلیحاتی و دیپلماتیک آمریکا و هم‌پیمانانش کثیف‌ترین چهره خود را با کشتن وحشیانه و ناجوانمردانه زنان و کودکان بیگناه پناه گرفته در بیمارستان‌ها و مناطق امن نشان داده و به جهانیان یادآور شدند تنها راه چاره حل مساله فلسطین، مقاومت و مبارزه در برابر ظلم رژیم صهیونیستی است.

شورای نگهبان با محکومیت شدید جنایات وحشیانه و خوی درندگی رژیم صهیونیستی عنوان کرده است که تنها راه حل مساله فلسطین، مقاومت، مبارزه و محو رژیم تحمیلی صهیونیستی است. در این راه ملت‌های آزاده جهان نیز باید در کنار فلسطین بایستند و به خصوص حکومت‌های مسلمان نباید با فراموشی جنایت‌های متعدد رژیم اشغالگر خود، وظایف خود در برابر ظلم این رژیم را کنار بگذارند.

در پایان این بیانیه ضمن عرض تسلیت به بازماندگان شهدای غزه در نتیجه جنایات اخیر، تاکید کرده است که ملت ایران همواره در کنار ملت مظلوم فلسطین بوده و خواهد بود و اطمینان داریم این ظلم‌ها به زودی پایان خواهد یافت و خداوند در نتیجه ایستادگی و مقاومت مظلوم و اتکال به خود، نصرت و پیروزی را نصیب صاحبان اصلی سرزمین‌های اشغالی خواهد کرد و دل‌های آنان را مطمئن، متحد و شاد خواهد کرد.

جنایات صهیونیست‌ها در غزه در حالی وارد دوازدهمین روز خود شده که دیشب یک نمونه دیگر از حقوق بشر صهیونیستی با بمباران وحشیانه بیمارستان المعمدانی غزه و به خاک و خون کشیده شدن مجروحان بستری و مردم پناه برده به آنجا دوباره به نمایش درآمد، جنایتی که کشورهای غربی همچون آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان با تمام توان از اسراییل حمایت کردند.

اشغالگران صهیونیست سه شنبه در اقدامی جنایتکارانه با بمباران بیمارستان المعمدانی غزه بیش از ۵۰۰ فلسطینی را به شهادت رساندند.

شمار شهدای غزه از آغاز نبرد طوفان الاقصی تا این لحظه به ۳ هزار و ۲۰۰ نفر رسیده است.