بیانیه سازمان بسیج اساتید در محکومیت جنایت بیمارستان المعمدانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بسیج اساتید کشور، اساتید بسیجی در پایان مراسم صبح امروز در میدان فلسطین در محکومیت جنایت بیمارستان المعمدانی غزه بیانیه‌ای به این شرح صادر کردند.

متن بیانیه به شرح زیر است :

بسم الله القاصم الجبارین

وَسَیَعلَمُ الَّذینَ ظَلَموا أَیَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبونَ

جنایت هولناک رژیم اشغالگر قدس در بمباران بیمارستان المعمدانی در غزه، عمق ددمنشی و قساوت این رژیم را در ارتکاب جنایت جنگی علیه بشریت و نسل‌کشی و قتل عام زنان و کودکان و مجروحان را نشان داد.

این جنایت جنگی از یک سو اوج سفاکی و بی‌اعتنایی سران رژیم غاصب و حامیان آنها به همه قواعد و اصول انسانی را به تصویر کشید و از سوی دیگر انفعال و بی خاصیت بودن مراجع بین‌المللی خاصه مدعیان حقوق بشر، زن و کودک را علنی ساخت.

البته این اولین جنایت جنگی و اقدام ضد حقوق بشری اشغالگران صهیونیست نبوده و از نخستین روز ننگین شکل گیری این رژیم منحوس تا کنون مرتکب ظلم‌های بی‌شماری شده است که هرگز از یاد و خاطره جهانیان پاک نخواهد شد، اما بدون تردید جنایت حمله به بیمارستانی که مملو از زنان و کودکان معصوم، مجروحان و بیماران به عنوان نقطه عطفی در سیاهه جنایات ضدبشری این رژیم ثبت و ماندگار گردید. پرواضح است که خلق جنایت و اقدامات وحشیانه دولت غاصب، سیر صعودی طی کرده که بدون تردید در سایه حمایت های مزورانه و کمک های مسلحانه آمریکای خبیث و برخی دولت های خائن اروپایی به این مرحله رسیده است.

دنیا اما بداند میان انتقام و خشم جبهه مقاومت و گروه های جهادی با ظلم و جنایت رژیم صهیونیستی رابطه ای مستقیمی وجود دارد که طوفان الاقصی یک نمونه کوچک از آن بود. طوفانی که تازه وزیدن گرفته و سونامی آن برای گرفتن انتقام زنان و اطفال، مجروحان و بیماران، پرستاران و پزشکان در راه است. چنانچه ولی امر مسلمین جهان در دیدار نخبگان فرمودند: «اگر این جنایات ادامه پیدا کند نیروهای مقاومت بی تاب می شوند و دیگر کسی نمی تواند جلوی آنها را بگیرد. این واقعیت را باید بدانند و این توقع را مطرح نکنند که نگذارید فلان گروه فلان کار را نکند.»

بر همین اساس، سازمان بسیج اساتید کشور به نیابت از جامعه دانشگاهیان ایران اسلامی، ضمن محکوم کردن این جنایت بی سابقه و اعلام آمادگی برای هرگونه کمک انسانی و مالی مطالبات و انتظارات خود را اعلام می دارد:

الف) کلیه انسان های آزاده جهان بویژه فرهیختگان، اساتید، دانشجویان در اقصی نقاط عالم با تقبیح شدیدالحن این فاجعه انسانی که به حق باید آنرا هولوکاست واقعی علیه مسلمانان مظلوم غزه خواند، زمینه صلح پایدار را با پایان دادن به اشغال و کیان رژیم کودک‌کش و نژادپرست صهیونیستی فراهم سازند.

ب) مجامع بین المللی، نهادهای حقوقی، شورای امنیت سازمان ملل و دیوان بین‌المللی کیفری، همه دولت ها و ملت ها با قاطعیت و فوریت از ادامه جنایات دولت اشغالگر قدس علیه مردم مظلوم فلسطین جلوگیری نموده و برای ممانعت از کودک کشی در سراسر جهان مرتکبین جنایات غزه را تا محاکمه و مجازات نهایی تحت تعقیب کیفری قرار دهند.

ج) تمامی ملت‌های مسلمان و دولت‌های اسلامی برای محو غده سرطانی دولت صهیونیستی از منطقه در مقابل این رژیم جعلی به پا خاسته و تمام توان، امکانات مادی، سرمایه انسانی خود را در حمایت از مقاومت و خاتمه دادن به این ظلم بی‌انتها و کشتار بی محابا اعلام کنند.

د) رهبران جبهه مقاومت، گروه های جهادی و رزمندگان فلسطینی، از حزب الله لبنان تا انصارالله یمن، از حماس تا عزالدین قسام برای تسکین قلوب مجروح همه انسان های آزاده جهان بویژه مسلمانان داغدار، انتقام سخت را در دستورکار خویش قرار داده و بیش از این به جانیان بین المللی فرصت ارتکاب جنایت ندهند.