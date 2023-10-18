به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام شهرام دبیری رئیس شورای شهر تبریز و یعقوب هوشیار شهردار تبریز آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

اِنَّ الَّذینَ قالوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ استَقاموا تَتَنَزَّلُ عَلَیهِمُ المَلٰئِکَة

حمله ددمنشانه رژیم غاصب صهیونیستی به بیمارستانی در غزه، بار دیگر بر توحش این قوم بربر و حقانیت ملت مظلوم فلسطین صحه گذاشته و جان آزادی‌خواهان جهان را به درد آورد.

این جنایت جنگی صهیونیست‌ها، در حقیقت پایان رژیم جعلی اسرائیل را به دست خودش رقم خواهد زد.

سکوت مجامع بین‌المللی و حامیان تروریست‌های صهیونیستی که در حقیقت شرکای رژیم منحوس صهیونیستی هستند، غیرقابل قبول بوده و جامعه جهانی باید نسبت به کشتار زنان و کودکان و غیرنظامیان غزه واکنشی مناسب داشته باشند.

امروز اتحاد مسلمین جهان در برابر این غده سرطانی منطقه و حامیان غربی آن، و نجات مردم غزه از توحش صهیونیست‌ها باید در صدر برنامه‌های کشورهای اسلامی باشد.

به عنوان مدیریت شهری تبریز، ضمن اعلام همبستگی با مردم غزه، شهر خواهر خوانده تبریز، و تسلیت شهادت صدها فلسطینی، این جنایت جنگی علیه بشریت را محکوم کرده و سکوت جامعه جهانی نسبت به این حرکت ددمنشانه رژیم جعلی اسرائیل را محکوم می‌نمائیم.