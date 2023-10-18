ممنوعیت تردد خودروهای سنگین در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن امیدوارحسینی گفت: بر اساس مصوبه شورای ترافیک، رانندگان خودروهای سنگین برای تردد در سطح شهر بایستی مجوز لازم را از سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج اخذ کنند.

وی افزود: تردد خودروهای سنگین دارای مجوز در محدوده هسته مرکزی شهر از ساعت ۶ تا ۱۷ و ۲۰ تا ۲۱ امکانپذیر است.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج تأکید کرد: هرگونه تردد خودروهای سنگین از ساعت ۱۷ تا ۲۰ به هر نحوی در محدوده طرح ترافیک هسته مرکزی شهر ممنوع بوده و برخورد قانونی با رانندگان خاطی صورت خواهد پذیرفت.

این مسئول بیان داشت: تردد وسائط نقلیه سنگین دارای مجوز در خارج از محدوده طرح ترافیک از ساعت ۶ تا ۲۱ مجاز است.