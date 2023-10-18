عملیات طوفان الاقصی هیمنه پوشالی اسراییل را از بین برد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی فدا عصر چهارشنبه در تجمع مردمی مردم اصفهان در میدان امام حسین (ع) ضمن تسلیت شهادت جمع کثیری از مردم مسلمان، زنان و کودکان در سرزمین اشغالی طی چند روز گذشته، اظهار داشت: توان انسان از وحشی گری‌ها و بمباران‌های وحشیانه گرفته می‌شود.

وی افزود: از مردم شهید پرور، اقشار مختلف و همه زنان و مردانی که در این میدان، حماسه بزرگ را رقم زدند.

وی با بیان اینکه عملیات طوفان الاقصی جبهه مقاومت ضربه‌ای غیر قابل ترمیم برای اسراییل بود، ادامه داد: این عملیات امکان شکست رژیم صهیونیستی را فراهم کرد.

فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان با بیان اینکه بنیان و اساس رژیم صهیونیستی بر قتل، کشتار، تجاوز و بی رحمی بنا نهاده شده است، تصریح کرد: هنوز در تاریخ قومی به نفرت یهود پیدا نشده است.

وی با بیان اینکه جنایات ۷۰ سال گذشته اسراییل در منطقه به پشتیانی آمریکا، انگلیس و فرانسه بوده است، ادامه داد: قتل عام اردوگاه‌های مختلف همه مصداق این است که تا اسراییل تک تک ما را نکشند به کمتر از این راضی نخواهند شد، به کمتر از دست برداشتن از دین و عقایدمان راضی نخواهد شد و ما باید متحدانه در مقابل این رژیم بایستیم.

تمام تلاش آمریکا ایجاد امنیت برای اسراییل در خاورمیانه است

سردار فدا با بیان اینکه زوال رژیم صهیونیستی از ۴۰ سال گذشته آغاز شده و امروز سرعت گرفته و فراگیر و جهانی شده است، گفت: تمام همت آمریکای جنایتکار بر این است که در دل منطقه خاورمیانه امنیت رژیم صهیونیستی را فراهم کند اما امروز جبهه مقاومت و انقلاب اسلامی شرایطی را رقم زده که اسراییل ایده نیل تا فرات را فراموش کرده است.

وی با اشاره به فلسفه عملیات طوفان الاقصی گفت: اسراییل قصد داشت با آوردن مهاجران یهودی و افراد فاسد از کشورهای مختلف حرمت و قداست مسجدالاقصی را از بین ببرند و به جای آن معبد سلیمان را به پا کند، رزمندگان فلسطین هشدار دادند، نهیب زدند و صهیونیست‌ها بارها با تجهیزات حمله کردند و زمانی که کارد به استخوان رزمندگان فلسطین رسید عملیات طوفان الاقصی را اجرا کردند.

فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان اضافه کرد: عملیات طوفان الاقصی هیمنه پوشالی اسراییل را به باد داد، این عملیات بیشترین تلفات را داشت.

وی گفت: دومین ظرفیت عملیات طوفان الاقصی قدرت بازدارندگی جبهه مقاومت بود و بازگرداندن مساله فلسطین در رأس مسائل جهان اسلام دیگر ویژگی این عملیات بود.

سردار فدا با بیان اینکه اثبات کارایی مقاومت و پیروزی نیز از دیگر مزایای عملیات طوفان الاقصی بود، گفت: خودباوری جوانان و رزمندگان فلسطینی ثابت کرد تجهیزات، امکانات، سنگرهای مجهز، ماهواره و تجهیزات پیشرفته یارای ایستادگی در مقابل عزم و اراده مسلمانان را ندارد و نخواهد داشت.