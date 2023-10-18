«طوفان خشم» هنرمندان در سینمافلسطین تماشایی شد/ آغاز یک جهاد هنری

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه برنامه شب شعر «طوفان خشم» همزمان با جنایت بی سابقه رژیم صهیونیستی و هدف قرار دادن بیمارستان المعمدانی در نوار غزه شامگاه چهارشنبه بیست و ششم مهر ماه با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از شاعران و هنرمندان عرصه‌های مختلف به میزبانی سینما فلسطین تهران برگزار شد.

همتی که بدون هیچ ملاحظه‌ای برگزار شد

میلاد عرفانپور شاعر، مدیر مرکز موسیقی و مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری که اجرا و مدیریت این برنامه را بر عهده داشت، در ابتدای این مراسم ضمن قدردانی از حضور اصحاب فرهنگ و هنر توضیح داد: امشب جزو جلسات خاصی است که بدون تعارف و مبالغه عطر خلوص همه دوستان حس می‌شود و امیدوارم این همتی که بدون هیچ ملاحظه‌ای صورت گرفته، بتواند گام مهمی برای دادخواهی و ابراز همدردی شاعران، نویسندگان و هنرمندان با اتفاق تلخ شب گذشت غزه باشد. حادثه‌ای که امیدواریم به واسطه خون پاک و مقدس شهدای مظلوم مقاومت امضایی برای پایان و انحطاط رژیم صهیونیستی باشد.

وی در ادامه این ویژه برنامه بیان کرد: به واسطه اتفاقاتی که در بمباران بیمارستان المعمدانی غزه افتاد صحبت کردن امشب برای ما سخت است و امیدوارم به واسطه این همدلی‌ها و دعای خیری که برای مقاومت می‌کنیم روزهای خوبی را به واسطه خون شهدای غزه و مقاومت پیش رو داشته باشیم.

سرکوب دروغ‌های رسانه‌ای دیوی به نام رژیم صهیونیستی

هادی مقدم دوست نویسنده و کارگردان شناخته شده حوزه سینما هم در این مراسم بیان کرد: نکته‌ای که به نظر می‌رسد در این مراسم باید به آن اشاره کرد توجه به بحث فعالیت رسانه‌ای دشمن است که در این چند روز آغاز شده و دشمن سعی می‌کند که دروغ‌ها را غالب کند. این نوع ترسیم چهره دیو صفتانه دشمن نکته بسیار مهمی است که می‌بایست در رفتار هنری و رسانه‌ای افرادی که در حوزه هنر مقاومت مشغول به فعالیت هستند با حساسیت بیشتری رصد شود.

وی افزود: این نوع رویکرد یک کنش رسانه‌ای است که با خلق یک اثر هنری بتوانیم ثابت کنیم که رژیم صهیونیستی به عنوان دیو نمی‌تواند خود را به عنوان یک مظلوم معرفی کند. این یک رویکرد مضحک از دشمن است که باید به واسطه هنرنمایی هنرمندان ما به درستی به نمایش درآید تا این حقه بازی‌ها، شارلاتان بازی‌ها و فریب کاری‌ها خنثی شود. شرایطی که دیگر برای همه رو شده و این رژیم غاصب دیگر کاری نمی‌تواند، بکند.

دعوت یک گرافیست از هنرمندان برای آغاز یک جهاد هنری

انوشیروانی مانی از هنرمندان فعال عرصه هنرهای تجسمی هم در این ویژه برنامه اظهار کرد: گرافیک بیانی شگرف برای بیان وقایع اجتماعی خود دارد. من خودم به عنوان هنرمندی که در این عرصه فعالیت می‌کنم از زمانی که شاهد شهادت محمدالدوره در آغوش پدرش بودم دغدغه‌هایم در حوزه هنر مقاومت شکل پر رنگ تری به خود گرفت. شرایطی که همواره به این موضوع فکر می‌کردم که وظیفه یک طراح در این حوزه چیست؟ بنابراین تلاش کردم تا مفاهیم اعتقادی را در عرصه هنرهای تجسمی وارد کنم. این هنر یک زبان است. هنرمند هم با زبانش اعلام انزجار و اعلام خوشحالی و هر اتفاق روحی را بیان می‌کند.

وی افزود: یادم است وقتی می‌خواستم درباره فلسطین پوستری را طراحی کنم به سراغ عبارت «صهیونیست» رفتم. واژه‌ای که اگر به آن دقت کنیم می‌بینیم که می‌شود: «صهیو»، «نیست» واژه‌هایی که خودشان موید بسیاری از نکات است و دقیقاً اینجاست که گرافیک به بیان مفاهیم کمک می‌کند. ما با اعتقادمان سرو کار داریم و از همه هنرمندان می‌خواهم در هر زمینه‌ای که دارند به پاخیزند و آثاری با این عنوان و موضوع خلق کنند زیرا تنها اثری ماندگار است که در دفاع از مظلوم و عدالت خواهی است.

این هنرمند گرافیست تصریح کرد: دشمن از ناحیه فرهنگ و هنر ما وارد شده و چون هنر ما و فرهنگ ما از قوی‌ترین و بهترین هنرمندان برخوردار است بنابراین می‌توانیم بهترین مفاهیم را برای مقابله با دشمن با هنرمان به کار بندیم و با دشمن مبارزه کنیم. هنر ما در اختیار دین ما و اعتقاد ما بوده و امیدوارم هنرمندان ما با هنرشان انزجار خود را از فجایع اتفاق افتاده از سوی رژیم صهیونیستی نشان بدهند و اینجاست که جهاد هنری معنا پیدا می‌کند.

«طوفان خشم»، «پایان حقوق بشر» و قدردانی ویژه دستیار وزیر

علی اصغر عزتی پاک نویسنده و داستان نویس ایرانی هم در قسمت دیگری از ویژه برنامه «طوفان خشم» ضمن ابراز همدردی با مردم مظلوم فلسطین متنی را با عنوان «پایان حقوق بشر» قرائت کرد. این در حالی است که انتقاد از انفعال غربی‌ها، شرارت اسرائیل بر علیه انسان و انسانیت با حمایت غربی‌ها از جمله کلیدواژه‌هایی بودند که علی اصغر عزتی در این متن به آن اشاره کرد.

علی محمد مؤدب شاعر و دستیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در این مراسم گفت: بسیار سپاسگزارم از همه هنرمندان و نویسندگان و شاعرانی که در این فرصت کم دعوت ما را قبول کردند و به این برنامه آمدند، تشکر می‌کنم و دعا می‌کنم هنر و فرهنگ ما در همه عرصه‌ها بتواند حق گذار مجاهدان در راه خدا باشد.

شعرخوانی شاعران انقلاب و ثبت یک نقاشی به یاد شهدای غزه

علی داودی، فاطمه نادی زاد، سیدعلی لواسانی، میثم یوسفی، امید اردستانی، احمد بابایی، زهرا فرقانی، علیرضا میرزایی، محمدحسین نجفی، محمدرضا طهماسبی، حسین خزاعی، محمدحسین حسنی، حامد فلاحی راد، محسن کاویانی از جمله شاعرانی بودند که در این برنامه پیرامون محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی به شعرخوانی پرداختند. ضمن اینکه استاد شوری از هنرمندان عرصه نقاشی نیز در طول برگزاری مراسم با موضوع یادبود شهدای غزه اثری را پیش روی مخاطبان خلق کرد.

امیر حقیقت از خوانندگان فعال عرصه موسیقی انقلاب هم در بخش دیگری از این مراسم به اجرای تک آهنگ «نبض باران» پرداخت. این در حالی است که سید محسن حسینی خواننده موسیقی ایرانی هم از دیگر هنرمندانی بود که در این مراسم قطعه آوازی را در رثای شهدای غزه اجرا کرد.

حبیب احمدزاده، سهیل کرمی، هادی مقدم دوست، امیرحسین سمیعی، علی محمد مؤدب، محمود رضوی و تعدادی دیگر از جمله هنرمندانی بودند که در این مراسم حضور داشتند.