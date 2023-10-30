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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۲۵

به خوانندگی مجتبی صفارهرندی؛

«چون تو بیایی» با دکلمه ژاله علو منتشر شد

«چون تو بیایی» با دکلمه ژاله علو منتشر شد

تک‌آهنگ «چون تو بیایی» از آلبوم «افسانه و افسون» با تنظیم ایلیا منفرد، دکلمه ژاله علو و خوانندگی مجتبی صفارهرندی در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

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به گزارش خبرگزاری مهر، «چون تو بیایی» از آلبوم «افسانه و افسون» کاری مشترک از مجتبی صفارهرندی و ژاله علو با ملودی این خواننده است که با تنظیم ایلیا منفرد در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

آرش صمیمی (نی و فلوت)، پیام طونی (ویلون، ویلون آلتو)، امیدحاجیلی (ترومپت)، سامان اتفاق (کلارینت)، مهدی حیدر (کیبورد، پیانو)، فرید قاسمی (دف، دمام، طبلا)، ایلیا منفرد (گیتار کلاسیک، آکوستیک،الکتریک و باس)، ایلیا منفرد و حسین پرنیا (ناظر ضبط)، مجیدفلاح‌پور (مدیر هنری) و امیرعباس تفرشی (صدابردار) همکاران این آلبوم موسیقی بوده‌اند.

«چون تو بیایی» با دکلمه ژاله علو منتشر شد

مجتبی صفارهرندی از جمله خوانندگانی است که طی سال‌های اخیر علاوه بر حضور در حرفه دندانپزشکی آثاری را نیز در عرصه موسیقی پیش روی مخاطبان قرار داده است.

کد مطلب 5925601
علیرضا سعیدی

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