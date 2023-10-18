آمریکا دست صهیونیست‌ را در اجرای نسل کشی فلسطینیان باز گذاشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس فوق العاده کمیته اجرایی سازمان همکاری اسلامی در جده با فؤاد حسین وزیر خارجه عراق دیدار و گفتگو کرد.

امیرعبداللهیان در این دیدار وضعیت مردم و شهروندان فلسطینی در غزه را در سایه جنایات جنگی و نسل کشی رژیم صهیونیستی بسیار خطرناک دردناک توصیف کرد و بر ضرورت تلاش جمعی و فوری کشورهای اسلامی برای توقف ماشین کشتار رژیم آپارتاید صهیونیستی تاکید کرد.

وی افزود رژیم صهیونیستی به جای رویارویی با نیروهای مقاومت، برای جبران شکست خود در عرصه نظامی، شهروندان فلسطین را هدف جنایات جنگی و سیاست نسل کشی خود قرار داده است.

امیرعبداللهیان سفر وزیر خارجه و نیز رئیس جمهور آمریکا به تل‌آویو در شرایط جاری را تلاش برای احیای رژیم صهیونیستی از فروپاشی سیاسی، نظامی، امنیتی، روانی و اجتماعی ارزیابی کرد و افزود، در این راستا دولت آمریکا همه را به خویشتنداری فرا می‌خواند، اما دست رژیم صهیونیستی را در اجرای نسل کشی فلسطینیان باز گذاشته است.

امیرعبداللهیان افزود: در صورت عدم توقف این جنایات جنگی، منطقه از کنترل خارج خواهد شد.

وزیر خارجه عراق نیز در این دیدار هدف رژیم صهیونیستی از حملات جاری را ویران کردن غزه و زمینه سازی برای کوچاندن فلسطینی‌ها از غزه عنوان کرد. وی افزود ضروری است از همه ظرفیت‌های لازم برای توقف حملات رژیم اسرائیل علیه غزه، ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه و رفع محاصره غزه استفاده شود.