به گزارش خبرنگار مهر، سالن آزادی سنندج بعدازظهر پنجشنبه میزبان آیین تجلیل از محمدمبین عظیمی، کشتی‌گیر پرافتخار استان کردستان بود؛ مراسمی که همزمان با برگزاری رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی خردسالان استان و با حضور جمعی از مسئولان، اهالی کشتی و علاقه‌مندان به ورزش برگزار شد.

در این آیین، علی‌اکبر ورمقانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، غریب سجادی فرماندار سنندج، رئیس هیئت کشتی استان، جمعی از پیشکسوتان و ورزشکاران حضور داشتند و از افتخارآفرینی این کشتی‌گیر سقزی قدردانی کردند.

عظیمی در تازه‌ترین حضور بین‌المللی خود توانست مدال برنز رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان در سال ۲۰۲۶ آمریکا را به دست آورد و بار دیگر نام کردستان را در عرصه کشتی جهان مطرح کند.

کارنامه ورزشی این کشتی‌گیر نشان‌دهنده حضور موفق او در رقابت‌های معتبر داخلی و خارجی است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ سه مدال طلای پیاپی جام جهان‌پهلوان تختی را در ارومیه، زنجان و اصفهان کسب کرد.

مدال طلای جام بین‌المللی یاشاردوغو ترکیه و قهرمانی جوانان آسیا و جهان در اردن در سال ۲۰۲۳، از دیگر افتخارات مهم عظیمی به شمار می‌رود.

این کشتی‌گیر کردستانی در سال ۲۰۲۴ نیز با کسب مدال نقره جام ایوان یارگین روسیه و مدال‌های طلای جام نیکلای پتروف روسیه و رقابت‌های بین‌المللی دانکلوف بلغارستان، عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشت.

قهرمانی بزرگسالان کشور در سال ۱۴۰۳، نایب‌قهرمانی این رقابت‌ها در سال ۱۴۰۴، مدال برنز قهرمانی بزرگسالان آسیا در اردن و طلای رقابت‌های زیر ۲۳ سال جهان در صربستان در سال ۲۰۲۵ نیز بخش دیگری از افتخارات این ورزشکار است.

محمدمبین عظیمی در سال ۲۰۲۶ نیز با کسب دو مدال طلای اوپن زاگرب کرواسی و رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان آسیا در قرقیزستان، سال موفقی را پشت سر گذاشته است.