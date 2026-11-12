به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آکسیوس، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در تروث سوشال اعلام کرد از جی‌دی ونس معاونش خواسته است بر فساد و جرایم گسترده ادعایی در شهرها و ایالت‌های تحت اداره دموکرات‌ها در سراسر آمریکا تمرکز کند.

وی با اشاره به ایالت‌هایی همچون مینه‌سوتا، کالیفرنیا و ایلینوی، مدعی شد این مناطق به‌خوبی اداره نمی‌شوند و با فساد و نابسامانی روبه‌رو هستند.

رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد هر ماه میلیاردها دلار در این مناطق به سرقت می‌رود و با مقابله با این فعالیت‌های مجرمانه در مقیاس گسترده، می‌توان بودجه آمریکا را به‌سرعت متوازن کرد.

ترامپ همچنین با طرح اتهاماتی علیه رهبران حزب دموکرات، مدعی شد فساد در میان رهبران این حزب ریشه‌دار است.

وی در بخش دیگری از پیام خود درباره ایران گفت: «ما به توافق با ایران نیازی نداریم. آن روزها مدت‌هاست گذشته است.»

ترامپ همچنین ادعا کرد صدها میلیارد دلار از پول ایران و تنگه هرمز در اختیار آمریکا قرار دارد؛ ادعایی که در متن پیام او توضیح بیشتری درباره جزئیات یا مبنای آن ارائه نشده است.

آکسیوس نوشت این دستور در شرایطی صادر شده است که ونس پس از شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، جنگ با ایران را یکی از عوامل اصلی ناکامی حزب خود دانسته بود.

بر اساس این گزارش، ترامپ اکنون در حال تغییر جهت مأموریت معاون خود است و از او می‌خواهد دموکرات‌هایی را هدف قرار دهد که رئیس‌جمهور آمریکا آنها را «فاسد و شرور» توصیف کرده است.

ونس پیش‌تر در ارزیابی خود از نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای گفته بود جنگ علیه ایران عامل شکست جمهوری‌خواهان بوده است. او همچنین بر ضرورت پایان دادن به جنگ، توجه بیشتر به هزینه‌های زندگی و بازنگری در برخی سیاست‌های دولت تأکید کرده بود.

این موضع‌گیری ونس پس از آن مطرح شد که دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای چهارم نوامبر ۲۰۲۶ (۱۳ آبان ۱۴۰۵) به پیروزی‌های گسترده‌ای دست یافتند و کنترل کنگره را از جمهوری‌خواهان گرفتند.