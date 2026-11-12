به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) در گفت‌وگو با شبکه الجزیره، گزارش‌های منتشرشده درباره درخواست این فرماندهی از رژیم صهیونیستی برای آماده شدن جهت ازسرگیری جنگ با ایران را تکذیب کرد.

سنتکام اعلام کرد که گزارش‌ها درباره درخواست از اسرائیل برای آمادگی جهت تجدید جنگ با ایران، صرفاً در حد گمانه‌زنی است و نباید به‌عنوان یک تصمیم یا دستور نظامی تلقی شود.

این واکنش در حالی مطرح می‌شود که طی روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره افزایش آمادگی نظامی رژیم صهیونیستی برای احتمال حمله مجدد به ایران منتشر شده است.

همزمان، مقامات کشورمان نیز درباره پیامدهای هرگونه ماجراجویی نظامی جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی هشدار داده و تأکید کرده‌اند که در صورت تکرار تجاوز، پاسخ ایران محدود به جغرافیای منطقه نخواهد بود.

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