به گزارش خبرگزاری مهر، رای تخلفات باشگاه تراکتور و همچنین شجاع خلیل زاده مقابل تیم خیبر به شرح زیر است:

تخلفات باشگاه استقلال تهران و یاسر آسانی و همچنین کمک داور بازی ایلدروم مقابل تیم استقلال خوزستان به شرح زیر است: