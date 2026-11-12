به گزارش خبرگزاری مهر، رای تخلفات باشگاه تراکتور و همچنین شجاع خلیل زاده مقابل تیم خیبر به شرح زیر است:
تخلفات باشگاه استقلال تهران و یاسر آسانی و همچنین کمک داور بازی ایلدروم مقابل تیم استقلال خوزستان به شرح زیر است:
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مدت زمان محرومیت وینگر آلبانیایی تیم فوتبال استقلال را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رای تخلفات باشگاه تراکتور و همچنین شجاع خلیل زاده مقابل تیم خیبر به شرح زیر است:
تخلفات باشگاه استقلال تهران و یاسر آسانی و همچنین کمک داور بازی ایلدروم مقابل تیم استقلال خوزستان به شرح زیر است:
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