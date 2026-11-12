به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، روزنامه عبری «یدیعوت آحارانوت» به نقل از مقام‌های آمریکایی اعلام کرد که آخرین تماس تلفنی میان بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ با مشاجره لفظی و فریادهای شدید همراه بوده است.

بر اساس گزارش این رسانه عبری، پس از این تماس، نتانیاهو در سخنرانی خود در کنست اسرائیل، ادعا کرد که ایران در حال احیای تهدید هسته‌ای است و مدعی شد که تنها راه از بین بردن همیشگی این تهدید وجودیتی ، سرنگونی رژیم ایران است.

این خبر در حالی است که جی دی ونس معاون ترامپ در تحلیل شکست جمهوری خواهان در انتخابات کنگره گفت که حمایت از اسرائیل یکی از دلایا این شکست بوده است. اظهاراتی که ترامپ هم آن را تأیید کرد.