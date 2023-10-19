پنجمین شماره ماهنامه «سوره» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره پنجم ماهنامه «سوره» با گفت‌وگویی با حسین کچویان نظریه‌پرداز اندیشه اجتماعی، به تازگی با تیتر اصلی «مهار نیروی انقلاب محال است» منتشر شده و روی پیشخوان مطبوعات قرار گرفته است.

کچویان در این گفت‌وگو از اکنون ایران و جهان پس از بلوای ۱۴۰۱ سخن گفته است. او با پیش‌بینی حوادث آینده منطقه و جهان گفته است: «جهان به سمت جنگ می‌رود». کچویان همچنین به بررسی شعار «زندگی نرمال» پرداخته و آن را به معنای «ادغام شدن در نظام جهانی» دانسته است.

سرمقاله شماره پنجم سوره که توسط سید علی سیدان، سردبیر ماهنامه به نگارش درآمده، با عنوان «حجاب، عهد ما با رزمنده شهید است» به موضوع فلسفه سیاسی حجاب پرداخته است.

از دیگر مطالبی که در شماره جدید ماهنامه «سوره» منتشر شده است، می‌توان به روایت گروه عکاسی «چهل شاهد»، بررسی گفتارهای انتقادی درباره صداوسیما با عنوان «تحول‌خواهی در برابر محافظه‌کای»، تحلیلی از محمدرضا قائمی‌نیک درباره اجتماعات دینی معاصر ایران از جمله جشن غدیر، یادداشتی درباره نمازجمعه و نقش انقلاب اسلامی در ظهور حقیقت نمازجمعه، متن خطبه آیت‌الله طالقانی در اولین نمازجمعه بعد از انقلاب، نگاهی به چند رباعی از میلاد عرفان‌پور، هنر هجو در بلوای ۱۴۰۱، مروری بر کتاب حوض خون، تأملی بر موسیقی پرتره انقلاب اسلامی و بازخوانی دیدگاه امام درباره وحدت امت اسلامی اشاره کرد.

این مجله با ۱۲۸ صفحه منتشر شده است.