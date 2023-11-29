به گزارش خبرگزاری مهر، شماره ششم و هفتم ماهنامه سوره در قالب یک مجلد، به مدیر مسئولی محمدمهدی دادمان و سردبیری سیدعلی سیدان با ویژه نامهای برای مقاومت فلسطین منتشر شد و روی پیشخوان مطبوعات قرار گرفت.
در این شماره که به مهر و آبان ماه ۱۴۰۲ اختصاص دارد، ویژهنامهای برای مقاومت فلسطین تهیه شده است که با سرمقاله سیدعلی سیدان با عنوان «جمهوری اسلامی فلسطین؛ راه حل مساله فلسطین چیست؟» آغاز میشود و در ادامه با مطالبی چون «سکولاریسم مقدس و خشونت صهیونیستی»، «پدیدهای به نام انسان فلسطینی»، «خون آگاهی میآورد» که تأملی بر انسان و تاریخ جدیدی است که با طوفان الاقصی در فلسطین رؤیت شد، «ایده همهپرسی و نابودی اسرائیل»، «مقاومت فلسطین، تولد یک ملت» و «طوفان الاقصی چگونه نشانه دوران تازه فلسطین است؟» تکمیل میشود.
همچنین، در این شماره نشریه «سوره» ویژهنامهای با عنوان «بسیجی در بلوا» منتشر شده که مطالبی مانند «بسیجی در معرکه؛ روایت چهار بسیجی در بلوای ۱۴۰۱» نوشته سجاد صفارهرندی، «لحظه به لحظه؛ مقاومت برای ندیدن حزباللهی دشوار میشود» نوشته سیدجواد طاهایی، «آوردگاه نیروهای مسلمان و سکولار» شامل گفتارهایی برای شناخت صحنه نزاع در بلوای ۱۴۰۱ از اصغر طاهرزاده، محمدرضا قائمی نیک، رقیه فاضل، میثم مهدیار و میثم ظهوریان و «انسان بسیجی؛ حامل رنج و معنا» گفتوگو با مجتبی عرب درباره نحوه حضور بسیجی در بلوا پرداخته شده است.
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