خادمی مردم کرمانشاه افتخار بزرگ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حبیب غفوری در خطبه‌های نماز جمعه اظهار کرد: خداوند متعال را شاکرم که بار دیگر خادمی مردم رشید، دلاور، متدین و شهید پرور استان کرمانشاه را نصیب من فرمود، لذا باعث خوشحالی است که بار دیگر این توفیق با حکم و دستور امام خامنه ای (مدظله العالی) نصیب حقیر گردید.

وی افزود: نیازمند دعای شما مؤمنین و مومنات هستم، تا به منویات رهبر فرزانه انقلاب (مدظله العالی) برسیم، لذا از همه اقشار مختلف جامعه دعوت می‌کنم که همه دست در دست هم برای پیشرفت استان در همه زمینه‌ها اعم از ازدواج جوانان، اشتغال جوانان و در خصوص ارتقای شاخص‌های کلی استان اعم از فرهنگی، اقتصادی، امنیت تلاش مضاعف نمائیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه در خصوص برنامه کاری خود تصریح کرد: روش مدیریتی من این است که از همه افرادی که در کف میدان هستند استفاده کنم، زیرا خوشبختانه این روش آثار با برکتی داشته است.

حجت الاسلام غفوری خاطرنشان کرد: همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب (مدظله العالی) فرمودند، کرمانشاه سینه ستبر و مهد، بزرگان، پهلوانان و ادیبان است، بنابراین عرض ادب می‌کنم محضر ده هزار شهید استان و همچنین عرض ادب دارم به محضر خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، رزمندگان، آزادگان، محضر علمای بزرگ استان، مدافعین حرم، مدافعین عرصه سلامت و همه کسانی که دل در گرو پیشرفت و توسعه استان دارند.

خطیب جمعه کرمانشاه ضمن اشاره به مناسبت‌های هفته یاد آور شد: امروز سالروز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و هفته آینده ولادت امام حسن عسکری (ع) و همچنین دهم ربیع الثانی سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س) است، امیدوارم سخنرانان محترم در مجالس به صورت مفصل به این موضوعات بپردازند.

امام جمعه کرمانشاه تأکید کرد: امروز با همه شهدا پیمان می‌بندیم و اعلام می‌کنیم تا آخر عمر بر سر عهد خود با آنان هستیم.

وی با اشاره به جنایات اسرائیل افزود: این روزها روزهای بزرگی برای عالم اسلام است که رسوایی و اضمحلال رژیم صهیونسیتی را در پی دارد، این روزها قلب همه ما جریحه دار است، زیرا بدترین جنایات را شاهد هستیم، اما باید بدانیم سنت الهی این است که در دل چنین وقایعی حوادث عظیمی برای ریشه کنی دشمن رقم زده است و خون‌های این مظلومین نوید نابودی اسرائیل جنایتکار در همین دوران ما و نابودی قطعی آمریکای جنایتکار را به ما می‌دهد و ما به فضل خدا و با عنایت حضرت ولی عصر (عج) شاهد نابودی اسرائیل خواهیم بود.