به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران در حالی امروز شنبه با برگزاری دو دیدار دیگر پیگیری می‌شود که استقلال و پرسپولیس به عنوان مدعیان قهرمانی لیگ بیست و سوم توانستند رقیبان خود را از پیش رو بردارند تا تراکتور و ذوب آهن چاره‌ای جز پیروزی در بازی‌های خانگی امروز نداشته باشند.

ذوب آهن دنبال فصل فراموشی مسی

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان از ساعت ۱۸ امروز میزبان مس رفسنجان خواهد بود. شاگردان محمد ربیعی که شروعی پر فراز و نشیب در ابتدای فصل داشتند حالا می‌خواهند به ثبات نسبی در مسیر پیشرفت رسیده و جایگاه خود را در بالای جدول حفظ کنند.

این تیم با ۱۱ امتیاز رتبه ششم جدول را در اختیار دارد و می‌خواهد با حضور پرشور هوادارانش در فولادشهر از سد مس رفسنجانی عبور کند که روزهای خوشی را با ساکت الهامی سپری نمی‌کند.

الهامی به خوبی می‌داند برای فرار از خطر اخراج باید از ذوب آهن در اصفهان امتیاز بگیرد در غیر این صورت سایه مجتبی سرآسیابی دستیار خودش را بالای سرش احساس خواهد کرد.

تبریز در شور و شوق می‌ماند؟!

تراکتور تبریز یکی از تیم‌های مدعی فصل جاری است. بازیکنان این تیم پس از دو شکست ابتدای فصل مقابل سپاهان و پرسپولیس در ادامه عملکردی کاملا متفاوتی داشتند. چهار برد باعث ۱۲ امتیازی شدن تراکتور شد تا پرشورها حالا برای حمایت از دیدار خانگی امروز خود راهی ورزشگاه شده و انرژی مضاعفی در تقابل با شمس آذر قزوین به تیمشان بدهند.

«پاکو خمز» با وجود کلافگی از بی برنامگی سازمان لیگ فوتبال تا کنون به خوبی توانسته است تیمش را آماده نبرد کند اما برای بازی امروز نه تنها باید شادابی بازیکنانش را حفظ کند بلکه باید معمای نبودن شجاع خلیل زاده را به دلیل محرومیت ناشی از دریافت چهار کارت زرد به خوبی گذر کند تا بار دیگر با چالش انتخاب مدافع مطمئن برای قلب دفاع تراکتور روبرو نشود.

تراکتور برای رسیدن به امتیاز استقلال و پرسپولیس نیاز به پیروزی مقابل شمس آذر دارد. این در حالی است که نماینده استان قزوین تلاش برای ماندن در لیگ برتر را تا کنون به خوبی انجام نداده است به همین دلیل تنها یک امتیاز در جدول دارد و دل خوش به گرفتن امتیاز از تیم قدرتمند تراکتور است.

برنامه بازی‌های امروز شنبه هفته ششم لیگ بیست و سوم به شرح زیر است:

* ذوب آهن اصفهان - مس رفسنجان

* تراکتور تبریز - شمس آذر قزوین

نتایج بازی‌های قبلی هفته ششم نیز به این شرح است:

* نساجی مازندران صفر - آلومینیوم اراک یک

* پیکان تهران یک - پرسپولیس۳

* صنعت نفت آبادان یک - ملوان بندر انزلی یک

* استقلال تهران ۳ - هوادار ۲

* فولاد خوزستان یک - استقلال خوزستان صفر