اختتامیه جشنواره داستان کوتاه «جان فدا» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیه نخستین دوره جشنواره داستان کوتاه «جان‌فدا» با حضور جمعی از نویسندگان حوزه ادبیات مقاومت، در بنیاد مکتب حاج قاسم برگزار شد.

در این مراسم، ده اثر برگزیده جشنواره معرفی شدند که بر اساس اعلام داوران، داستان کوتاه «من و مصیب» نوشته رحیمه ملازاده حائز رتبه نخست و عنوان اثر برگزیده جشنواره شد.

همچنین داستان کوتاه «قمارخون» نوشته زهرا اخلاقی و «سخت‌ترین نقش دنیا» نوشته مسعود صفری دیگر آثار برگزیده این جشنواره بودند.

در نخستین دوره جشنواره داستان کوتاه جان‌فدا که با محور تولید آثار داستانی درباره شهید قاسم سلیمانی برگزار شد، بیش از ۳۰۰ اثر داستانی از نویسندگان سراسر کشور رقابت کردند.