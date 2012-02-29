فراخوان اولین جشنواره بین المللی ادبیان داستانی گولان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در فراخوان این جشنواره آمده است: آنچه موجب شکل گیری جشنواره ای مدعی تولید آثار فاخر در استانی مرزی و موثر در حوزه ی ادبیات داستانی است، عملی کردن بخشی از منویات فرهنگی مقام معظم رهبری به یاد سفر تاریخی شان در اردیبهشت معطر سال 88 به کردستان است، جشنواره ای که صرف نگاهی محدود به زمان برگزاری ندارد و در تمام سال، حوزه تولید کنندگان این بخش یعنی نویسندگان را رصد و مقابله با جنگ نرم فرهنگی را با توجه به تهدیدات حاکم بر ادبیات به دلیل قرابت های فرهنگی در منطقه را به حداقل می رساند.

از جمله اهداف برگزاری این جشنواره می توان به جامه عمل پوشاندن به دغدغه های ادبی و فرهنگی مقام معظم رهبری در مقابله با تهاجم فرهنگی، تقویت استکبار ستیزی و نشر دستاوردهای انقلاب اسلامی از طریق ادبیات داستانی، ارتقا و افزایش تولیدات فاخر داستان کشور، تعامل و تبادل آرا نویسندگان نامی ادبیات داستانی در سطح کشور و منطقه و همچنین غنای فرهنگی و معنوی به دستاوردهای انقلاب اسلامی در منطقه به ویژه در حوزه ادبیات داستانی اشاره کرد.

اولین جشنواره بین المللی ادبیات داستانی گولان در بخش مروری بر آثار برگزیدگان جشنواره های کشوری داستان برگزار می شود که این بخش مشتمل بر 15 اثر برگزیده جشنواره ها و جوایز ادبی حوزه داستان از جمله جشنواره داستان بانه، جایزه ادبی یوسف، جشنواره داستان رضوی،جشنواره داستان انقلاب، جشنواره داستان فتنه، جشنواره قلم زرین، جشنواره گلستان قلم است.

دومین بخش همایش و نشست پژوهشی ادبیات داستانی است که این بخش در گام اول به موضوع جایگاه ادبیات داستانی در تقویت هویت ایرانی و اسلامی و ترسیم الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در حوزه داستان با حضور اساتید مرتبط می پردازند.

سومین بخش بین الملل ادبیات داستانی است که این بخش به بررسی و ارزیابی داستان های کوتاه ارسالی از سوی داستان نویسان کشورهای همسایه ایران اسلامی در نخستین دوره با هماهنگی و همکاری رایزنان فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و بخش بین الملل بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان می پردازند.

چهارمین بخش ادبیات داستانی مقاومت، پایداری و خاطره نویسی است که این بخش به بررسی آثار نویسندگان داستان دفاع مقدس، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تبلیغ فرهنگ حجاب و عفاف، فرهنگ بصیرت و بیداری اسلامی و خاطره نویسان ایام پیروزی انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس و مقاومت انتفاضه می پردازند.

در فراخوان این جشنواره آمده است که هر نویسنده تنها می تواند حداکثر در دو بخش از جشنواره شرکت و در هر بخش دو اثر به دبیرخانه ارسال کند که آثار ارسالی چهار نسخه تایپ شده بر یک روی کاغذ A4 باشد.

آخرین مهلت ارسال آثار برای شرکت در اولین جشنواره ادبیات داستانی گولان31 اردیبهشت ماه 1391 است و جشنواره 21 تا 23 تیرماه سال 1391 در شهرسنندج برگزار می شود.