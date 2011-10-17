عباس جعفری مقدم، دبیر پنجمین جایزه ادبی یوسف (داستان کوتاه دفاع مقدس) در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های در دست اجرا برای این جشنواره در سال جاری بیان داشت: با هماهنگی‌های انجام گرفته با بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس از نویسندگان فعال در حوزه ادبیات داستانی دفاع مقدس خواسته شده تا با موضوع نظریه داستان کوتاه دفاع مقدس مقالاتی را برای ما نوشته و ارسال کنند تا همزمان با برگزاری اختتامیه جشنواره به صورت کتاب منتشر شود.

وی افزود: این فراخوان به نویسندگان اعلام شده و هم‌اکنون به دنبال جمع‌آوری مقالات هستیم و به همین خاطر سعی می‌کنیم اختتامیه نیز به گونه‌ای برگزار شود که انتشار این اثر همزمان با آن میسر شود.

جعفری مقدم ادامه داد: در جشنواره امسال برای نخستین بار درصددیم تا برترین داستان کوتاه سال در حوزه دفاع مقدس را انتخاب کنیم. برای این منظور از میان آثار داستانی منتشر شده در کتاب‌ها و نشریات در سال گذشته برترین داستان کوتاه سال با نظر داوران انتخاب و معرفی خواهد شد.

وی در ادامه خواستار ارائه و ارسال داستان‌های کوتاه و کتاب‌های منتشر شده با موضوع داستان کوتاه جنگ به دبیرخانه جشنواره برای شرکت در این بخش از این دوره از جایزه ادبی یوسف شد.

دبیر پنجمین جایزه ادبی یوسف همچنین با اشاره به اینکه دبیرخانه پنجمین جایزه ادبی یوسف تا پانزدهم آبان‌ماه سال جاری به دریافت آثار از نویسندگان خواهد پرداخت، گفت: اختتامیه این دوره از جشنواره، اواخر بهمن‌ماه در تهران برگزار خواهد شد.