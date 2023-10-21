به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، اشرف القدره، سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه طی بیانیه‌ای هشدار داد که درصورت عدم دسترسی بیمارستان ها در غزه به سوخت، این امر برای مجروحان و بیماران خطر بزرگی ایجاد خواهد کرد.

سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در ادامه افزود: نظام بهداشتی و روند درمان به دلیل حملات اسرائیل از ۷ اکتبر در آستانه فروپاشی قرار دارد.

این سخنگو با اشاره به کمک‌های بشردوستانه و پزشکی که امروز از طریق گذرگاه مرزی رفح وارد غزه شد، گفت: سوخت تقریباً تمام شده است. ما هشدار می دهیم که اگر سوخت فوری به بیمارستان‌ های نوار غزه تحویل داده نشود، این امر خطر جدی برای مجروحان و بیماران خواهد داشت.

این در حالی است که آویچای آدرایی، سخنگوی ارتش اشغالگران قدس با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده که به نوار محاصره شده غزه که بمباران می شود، هیچ سوختی وارد نخواهد شد.

از سوی دیگر، لین هاستینگز هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در فلسطین اعلام کرد که کمک‌ها به غزه باید با آتش بس همراه باشد.

وی افزود: ورود سوخت به غزه برای راه انداختن بیمارستانها و مراکز حیاتی، ضروری است.

هاستینگز از رایزنی‌ها با مسئولان صهیونیست برای اجازه دادن ورود سوخت به غزه سخن گفت که تاکنون نتیجه‌ای به همراه نداشته است.

این درحالی است در پانزدهمین روز از جنگ، حملات رژیم صهیونیستی به غزه همچنان ادامه دارد.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به شدت محله الزیتون در شرق غزه را بمباران کردند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد: هفتاد درصد از قربانیان حملات اشغالگران، را کودکان و زنان و افراد سالخورده تشکیل می‌دهند.