به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر رسانهای هلال احمر فلسطین در گفتگو با الجزیره، هشدار دوباره رژیم صهیونیستی درباره تخلیه نوار غزه را مورد اشاره قرار داد و گفت: «عمل به درخواست اشغالگران مبنی بر تخلیه ۲۴ ساعته بیمارستان غزه غیرممکن است. بیماران را نمیتوان از بیمارستانهایی که رژیم صهیونیستی درخواست تخلیه کرده، منتقل کرد. دو روز پیش شاهد بمباران شدید در مجاورت واطراف بیمارستان قدس غزه بودیم.»
این مقام امدادی فلسطین همچنین افزود: «نیروهای اشغالگر اسرائیل به ما هشدار میدهند که هر لحظه ممکن است بیمارستان قدس را بمباران کند. از جهان میخواهم که برای جلوگیری از حمله به بیمارستان قدس توسط اشغالگران اقدام کنند. مسئولیت هرگونه بمباران بیمارستان قدس متوجه جامعه جهانی است.»
همزمان، ارتش اشغالگر اسرائیل اعلام کرد که هرگونه تلاش برای کمک رسانی به غزه بدون هماهنگی با ما را نابود میکنیم.
همچنین، آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (آنروا) طی بیانیهای اعلام کرد که سوخت این نهاد بین المللی در غزه ظرف ۳ روز آینده به اتمام خواهد رسید و بدون سوخت امکان فعالیت بیمارستانها و نانواییها و نیز ارسال کمکهای بشردوستانه به منطقه وجود نخواهد داشت.
در این بیانیه تاکید شده است که دسترسی سوخت به غزه باید فراهم شود.
در ادامه این بیانیه اضافه آمده است: ظرف ۳ روز دیگر سوخت انروا تمام میشود و این از لحاظ ارایه کمکهای بشردوستانه ما در نوار غزه بسیار مهم است. بدون سوخت، آب، بیمارستانها و نانواییها وجود نخواهد داشت.
در این بیانیه با بیان اینکه بدون سوخت، هیچ کمک بشردوستانه ای به مردم نیازمند نخواهد رسید، آمده است که «کمبود سوخت باعث خفگی بیشتر زنان، کودکان و ساکنان غزه خواهد بود. این اتفاق نباید بیفتد».
آنروا با اشاره به اهمیت تداوم کمکهای بشردوستانه، از همه طرفها درخواست کرد تا فوراً اجازه دهند از محمولههای سوخت به نوار غزه برای جلوگیری از فروپاشی وارد شود.
در بیانیه آنروا تاکید شده است که این سازمان به حدود ۵۰۰ هزار نفر از آوارگان غزه خدمات ارایه کرده است.
از سوی دیگر، اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: اگر سوخت تمام شود، هزاران بیمار با مرگ دست و پنجه نرم خواهند کرد و خدمات بهداشتی متوقف خواهد شد. از طرفهای ذی ربط میخواهیم که کمکهای بهداشتی ضروری به غزه ارسال کنند.
رسانههای دولتی فلسطین اعلام کردند که تا کنون ۱۶۵ هزار واحد مسکونی بر اثر بمباران غزه آسیب دیدهادند.
براساس این گزارش همچنین ۵۰ درصد واحدهای مسکونی در نوار غزه آسیب دیدند. همچنین ۲۰ هزار واحد مسکونی در حملات رژیم صهیونیستی به طور کامل تخریب شدند یا دیگر برای سکونت مناسب نیستند.
پس از گذشت ۱۶ روز از نبرد طوفان الاقصی، دشمن اشغالگر صهیونیستی همچنان به کشتار و جنایت در حق بیش از ۲.۳ میلیون فلسطینی در نوار غزه ادامه میدهد، آن هم در شرایطی که آنها را از اساسیترین نیازهای خود اعم از آب و غذا و دارو و سوخت محروم کرده است.
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