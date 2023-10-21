  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۲۲

انهدام تانک صهیونیستی توسط گردان‌های قسام

انهدام تانک صهیونیستی توسط گردان‌های قسام

گردان‌های قسام (شاخه نظامی حماس) اعلام کرد که یک دستگاه تانک ارتش رژیم صهیونیستی را در شرق خان یونس با موشک هدایت‌شونده هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک تانک ارتش رژیم صهیونیستی در شرق خان یونس توسط موشک هدف قرار داده شد.

گردان‌های القسام (شاخه نظامی جنبش حماس) اعلام کرد که با شلیک موشک هدایت‌شونده موفق شده یک دستگاه تانک ارتش رژیم صهیونیستی را در شرق یونس مورد اصابت قرار بدهد.

علاوه بر این گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی) اعلام کرد که موضع نظامی «بئیری» واقع در اراضی اشغالی فلسطین را موشک‌‍باران کرده است.

همچنین کمی پیش‌تر گردان‌های قسام در واکنش به جنایات صهیونیست‌ها در حق غیرنظامیان فلسطینی تل‌آویو، ریشون لتسیون، گوش دان و برخی مناطق اشغالی دیگر را موشک‌باران کرد.

بر این اساس آژیر هشدار در تل‌آویو، ریشون لتسیون، گوش دان، اشدود و برخی مناطق اشغالی دیگر نیز به صدا درآمده و این مناطق اشغالی از سوی مقاومت فلسطین موشک‌باران شده است.

کد مطلب 5917995

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها