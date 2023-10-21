به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک تانک ارتش رژیم صهیونیستی در شرق خان یونس توسط موشک هدف قرار داده شد.

گردان‌های القسام (شاخه نظامی جنبش حماس) اعلام کرد که با شلیک موشک هدایت‌شونده موفق شده یک دستگاه تانک ارتش رژیم صهیونیستی را در شرق یونس مورد اصابت قرار بدهد.

علاوه بر این گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی) اعلام کرد که موضع نظامی «بئیری» واقع در اراضی اشغالی فلسطین را موشک‌‍باران کرده است.

همچنین کمی پیش‌تر گردان‌های قسام در واکنش به جنایات صهیونیست‌ها در حق غیرنظامیان فلسطینی تل‌آویو، ریشون لتسیون، گوش دان و برخی مناطق اشغالی دیگر را موشک‌باران کرد.

بر این اساس آژیر هشدار در تل‌آویو، ریشون لتسیون، گوش دان، اشدود و برخی مناطق اشغالی دیگر نیز به صدا درآمده و این مناطق اشغالی از سوی مقاومت فلسطین موشک‌باران شده است.