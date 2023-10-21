انتقاد سرمربی تراکتور از تمارض بازیکنان/ پیشگو نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، «پاکو خمز» سرمربی تیم فوتبال تراکتور بعد از شکست ۳ بر ۲ مقابل شمس آذر قزوین در نشست خبری بعد از بازی اظهار داشت: فکر می‌کنم گل‌هایی که خوردیم بیشتر به خاطر اشتباهات ما بود. هیچکس نمی‌تواند بگوید اگر شجاع بازی می‌کردیم چه می‌شد. ما بازیکنان با کیفیتی داریم ولی در دفاع اشتباه‌های مهلک و بدی داشتیم که این شکست رقم خورد.

وی در مورد اینکه بهتر نبود بازیکنان دیگری در زمین می‌گذاشت، گفت: من پیشگو نیستم، درباره احتمالات از من نپرسید اینکه اگر بازیکن دیگری بازی می‌کرد چه می‌شد را نمی‌دانم، بهتر است در مورد اتفاقات بازی از من سوال کنید.

سرمربی تراکتور در مورد اینکه چرا آقاجان پور را بازی داد، گفت: این صحبت شما ناشی از این است که آنالیز خیلی درستی ندارید و کمبود اطلاعات فوتبالی دارید. آقاجان پور فصل گذشته در سطح خوبی بازی کرد. در چنین سطحی همه اشتباه می‌کنند. امروز همه ما اشتباه کردیم، کدام بازیکن اشتباه نکرد، خود من اولین نفر بودم که اشتباه کردم.

خمز در خصوص اینکه ۲۹ شوت به سمت دروازه شمس‌آذر زدید و فقط ۵ توپ در چارچوب بود، عنوان کرد: ما خیلی موقعیت گلزنی ایجاد کردیم، ۲۹ ضربه به سمت دروازه زدیم اما در ضربات آخر خوب نبودیم. فقط ۲ گل زدیم که یک گل آن هم از روی نقطه پنالتی بود. در ضربات آخر اصلاً خوب نبودیم اگر از موقعیت‌هایمان استفاده می‌کردیم مسابقه می‌توانست ۶ بر ۵ یا ۶ بر ۳ به سود ما تمام شود.

وی با اشاره افتادن بازیکنان روز زمین در جربان بازی گفت: متأسفانه در خیلی از بازی‌ها در اواخر مسابقه مدام بازیکنان این طرف و آن طرف میدان به زمین می‌افتند، داور هم می‌داند بازیکن می‌خواهد او را فریب بدهد اما به خاطر قوانین مجبور است بازی را نگه دارد. کمیته داوران باید فکری به حال این تمارض و اینکه بازیکنان خودشان را به زمین می‌زنند، بکند.

سرمربی تراکتور در مورد عملکرد خیمنز گفت: او بهتر می‌شود و پیشرفت می‌کند اما از او و همه بازیکنان انتظار بیشتری داریم. خیمنز امروز روز خوبش نبود. او بیشتر به وسط میدان می‌آمد تا توپ بگیرد و پخش کند در حالی که ما از او انتظار داریم بیشتر به دروازه حریف نزدیک باشد. در نیمه دوم هاشمی‌نژاد را به جای او آوردیم که توانست خوب بازی کند.