جدال هندبال ایران با بحرین/ تنها راه صعود «پیروزی» است

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های هندبال انتخابی المپیک مردان در حالی در قطر برگزار می شود که تیم ملی هندبال مردان ایران در گروه دوم با تیم های قزاقستان، ژاپن، کویت و بحرین هم گروه است و تاکنون صاحب دو برد و یک باخت شده است و فردا سه شنبه در آخرین مسابقه این مرحله به مصاف تیم بحرین خواهد رفت.

از گروه ایران ژاپن به عنوان نخستین تیم، قبل از پایان مرحله گروهی صعود خود را به جمع چهار تیم قطعی کرده است.

در چهارمین روز برگزاری دور مقدماتی مسابقات هندبال انتخابی المپیک پاریس و در دیداری حساس بحرین به مصاف کویت رفت و توانست ۳۴ بر ۲۶ نتیجه این دیدار جذاب را از آن خود کند تا با ۴ امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به تیم‌ملی هندبال ایران به رده دوم جدول رده بندی گروه B این مسابقات صعود کند.

با این نتیجه بر حساسیت دیدار روز سه شنبه ایران با بحرین افزوده شد.

در دیگر دیدار این گروه ژاپن با شکست قزاقستان ۸ امتیازی شد و به عنوان نخستین تیم این مسابقات، به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت.

در دیگر دیدارهای یکشنبه شب و از گروه A هم قطر ۳۹ بر ۲۵ کره جنوبی را از پیش رو برداشت تا با ۸ امتیاز در صدر این گروه بایستد. عربستان سعودی هم با پیروزی برابر امارات متحده عربی با نتیجه ۲۲ بر ۲۱، ۶ امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به کره به رده دوم جدول این گروه صعود کرد تا دیدار قطر و عربستان در روز آخر مرحله مقدماتی سرنوشت ساز شود. در این گروه سرنوشت تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی به روز آخر کشیده شد.

تیم ها امروز استراحت می کنند. فردا سه شنبه دوم آبان ماه و در آخرین روز مرحله مقدماتی این مسابقات ۵ دیدار برگزار می شود که در مهمترین دیدار ایران به مصاف بحرین تیم دوم قاره آسیا می رود تا تکلیف دومین تیم صعودکننده به مرحله نیمه نهایی از گروه B مشخص شود.

تیم ملی ایران تنها در صورت برد مقابل بحرین ۶ امتیازی می‌شود و به همراه ژاپن (با فرض برد مقابل قزاقستان) به دور بعد صعود می‌کند، اما در صورت تساوی تفاضل گل بهتر تکلیف تیم صعودکننده را مشخص خواهد کرد.

دیدار دو تیم ملی هندبال ایران و بحرین، روز سه‌شنبه دوم آبان ماه از ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران آغاز می‌شود.