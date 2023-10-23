به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از مدال‌آوران کشتی آزاد با حضور وزیر ورزش و جوانان در فدراسیون کشتی برگزار شد. در این مراسم از منصور برزگر، ابراهیم جوادی، محسن فرحوشی، ابراهیم علی آبادی، اکبر فلاح، علیرضا رضایی، غلامرضا محمدی، صادق رضایی، طالب نعمت پور، محسن کاوه و حسن رنگرز و پژمان درستکار سرمربیان تیم‌های ملی کشتی ایران تقدیر شد. حسن یزدانی که روز گذشته به جرعه متاهلان پیوسته بود با تأخیر در این مراسم حضور پیدا کرد.

سپس امیرحسین زارع و امین میرزازاده دو طلایی کشتی ایران در جهانی بلگراد مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان نقد به همراه ۳۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه به مدت یک سال از فدراسیون کشتی دریافت کردند.

همچنین حسن و امیرمحمد یزدانی و علیرضا مهمدی بابت کسب مدال نقره مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به همراه حقوق ماهیانه ۲۰ میلیون تومان به مدت یک سال دریافت کردند.

مدال آوران برنز نیز ۱۰۰ میلیون تومان به همراه حقوق ماهیانه ۱۰ میلیونی به مدت یکسال از فدراسیون کشتی دریافت کردند.