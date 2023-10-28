به گزارش خبرنگار مهر، حسن یزدانی آزادکار کشورمان پس از عمل جراحی کتفش گفت: قبل از مسابقات جهانی با یک آسیب‌دیدگی از ناحیه کتف مواجه شدم. در جریان مسابقات جهانی تصمیم بر این شد که کتفم را جراحی کنم. خدا را شکر روز گذشته عمل کردم و خدا را شکر الان هم شرایط خوبی دارم.

این ملی پوش آزادکار تاکید کرد: امیدوارم در آینده نزدیک با آمادگی کامل به میدان برگردم و در المپیک خوش‌رنگ‌ترین مدال را کسب کنم. از همه مردم می‌خواهم من را دعا کنند.

یزدانی روز گذشته (جمعه) کتف راست خود را به دست جراحان سپرد، این عمل به مدت ۶ ساعت به طول انجامید. دوران نقاهت ستاره کشتی ایران بین ۴ تا ۵ ماه پیش بینی شده است و این در حالی است که ۱۰ ماه دیگر تا المپیک پاریس زمان باقی نمانده است.