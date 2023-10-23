بازار دارو و مواد بهداشتی در رصد بازرسان تعزیرات آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حضرتی، روز دوشنبه با اشاره به اینکه سه تیم گشت مشترک بازرسی با همکاری سازمان‌های متولی و این اداره کل بر بازار این مواد نظارت خواهند کرد، افزود: این گشت‌های سیار به دنبال افزایش خودسرانه قیمت این اقلام در بازار راه اندازی شده است.

وی اظهار کرد: در اجرای این عملیات، تیم‌های بازرسی روزانه با حضور در محل‌های عرضه و فروش شکر، دارو و مواد بهداشتی و کارگاه‌های تولید شن و ماسه بر قیمت و نحوه فروش این اقلام نظارت می‌کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: بازرسان در صورت مشاهده تخلف در این واحدها، به صورت قانونی برخورد کرده و برای متخلفان پرونده تخلف تشکیل خواهند داد.

حضرتی، با بیان اینکه پرونده‌های تخلف نیز در شعبه‌های تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفته و متخلفان جریمه می‌شوند، ادامه داد: بازرسی گشت‌های مشترک از این بازارها تا کسب نتیجه ادامه می‌یابد.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف در واحدهای عرضه کننده شن و ماسه، شکر و دارو و مواد بهداشتی موضوع را از طریق سامانه اینترنتی https://tazirat۱۳۵.ir به بازرسان تعزیرات حکومتی گزارش دهند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.