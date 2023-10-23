به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار تدارکاتی تیم صنعت نفت آبادان در مصاف با بازیکنان میلاد میداودی با ترکیب ابتدایی پارسا افضلی، محمدرضا خانزاده، محمدرضا یوسفی، امیرمحمد پناهی، سجاد عساکره، محمدحسین بوعذار، حسین دریکوند، حکیم نصاری، مهدی داغر، رضا بهمئی و احمد شریعت‌زاده وارد میدان شد.

سجاد رشیدی، امین معیبدنژاد و علی مجدمی در میانه‌های نیمه نخست برای صنعت نفت به زمین رفتند.

تلاش ۲ تیم در پایان نیمه نخست بدون گل به پایان رسید و از ابتدای نیمه دوم پیام پارسا، میثم تهیدست، فیاض میردورقی، حسین سنگرگیر، رحیم آلبوغییش، طالب ریکانی، صادق صادقی، حسین شنانی، سید فاخر تهامی، علی یوسف به میدان آمدند.

اولین گل این دیدار روی ارسال میثم تهیدست و ضربه نهایی امیرمحمد پناهی در دقیقه ۵۵ برای صنعت نفت وارد دروازه حریف شد.

در دقیقه ۶۵ خطای مدافع اتحاد روی حسین شنانی در محوطه جریمه منجر به اعلام ضربه پنالتی شد که این پنالتی را علی یوسف به دومین گل آبادانی‌ها تبدیل کرد.

پاس حسین سنگرگیر در دقیقه ۷۴ دیدار در محوطه ۱۸ قدم به علی یوسف رسید تا مهاجم عراقی صنعت نفت گل سوم تیمش را به ثمر برساند.

در دقیقه ۸۱ مسابقه ارسال دقیق صادق صادقی در موقعیتی مناسب به علی یوسف رسید تا این مهاجم خودش را ۳ گله و تیمش را ۴ گله کند.

گل آخر و پنجم آبادانی‌ها روی پاس علی یوسف و ضربه پایانی حسین شنانی در موقعیت تک به تک در دقیقه ۸۶ به ثمر رسید.

تیم اتحاد در لیگ دسته سوم ایران حضور دارد.