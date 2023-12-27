خبرگزاری مهر-گروه هنر-علیرضا سعیدی؛ فرآیند تولید و ارایه آثار و محصولات موسیقایی و حاشیه‌های ریز و درشت دنیای موسیقی طی سال‌های اخیر به ویژه ایام «کرونا» و «پسا کرونا» تبدیل به «فرصت» و «چالش» مهم و جالب توجهی شد که بسیاری از دست‌اندرکاران و فعالان عرصه موسیقی را بر آن داشت تا فارغ از رسانه‌های رسمی به ارایه و انعکاس فعالیت‌های موسیقایی خود در بسترهای متنوع «فضای مجازی» بپردازند و در این مسیر بسیار مهم و مؤثر بر افکار عمومی جامعه، حضور چشمگیری داشته باشند. حضوری که بعضاً برای آن‌ها دربرگیرنده اتفاقات مبارک و ارزشمندی در جهت معرفی خود و محصولات موسیقایی‌شان شد و در برخی موارد هم باعث دردسرهای زیادی شد که می‌تواند در ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی‌اش مورد بررسی و واکاوی بیشتری قرار گیرد.

شرایطی دارای اهمیت که اکنون نمی‌توان به راحتی از آنچه در این بستر رسانه‌ای روی می‌دهد، بی‌تفاوت گذشت. چارچوبی دارای چالش و پر از فراز و نشیب‌های عجیب و غریب که تبدیل به اقیانوس پهناور و بی‌انتهایی شده که هر چه قدر در آن حضور داشته باشیم، بیشتر متوجه ابعاد پیچیده آن می‌شویم. شرایطی که در دنیای موسیقی فرآیند بسیار پررنگی دارد و تقریباً تمامی فعالان موسیقی را برآن داشته تا در این راه پر پیچ و خم اما جذاب برای مخاطب، به معرفی و به اصطلاح بیگانه «پرزنت» محصولات و دیدگاه‌های خود بپردازند. شرایطی که شاید بیان بسیاری از آنها در قالب رسمی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی کشور جایگاهی نداشته باشد اما دربرگیرنده ابعادی است که می‌تواند برای طرفداران و دوستداران موسیقی مشتمل بر رویدادهای مکتوب و تصویر جالب توجهی باشد.

اتفاقاً ظهور و بروز چنین شرایطی است که هم موجب رشد و تولید اخبار و نوشتارها و تصویرهای به اصطلاح «زرد» و «غیرقابل انتشار در رسانه‌های رسمی» شده و هم ایجاد کننده فضای رقابتی بین رسانه‌های رسمی و رسانه‌های فعال در فضای مجازی شده است که این مسایل نیز دربرگیرنده ملاحظات فراوانی است. ملاحظاتی که رجوع به آنها می‌تواند ویترین حواشی و اظهارنظرهایی باشد که رجوع به آنها با در نظر گرفتن ملاحظات و باید و نبایدهایش امری اجتناب ناپذیر است.

«یک هفته با فضای مجازی موسیقی» عنوان سلسله گزارش‌های هفتگی سرویس هنر خبرگزاری مهر برای مرور متن و حاشیه منتخب رویدادهای موسیقایی از پنجره فضای مجازی است که روزهای پایانی هر هفته با استفاده از مطالب منتشر شده هنرمندان و فعالان عرصه موسیقی کشورمان در بسترهای مختلف فضای مجازی پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

محمدمهدی اسماعیلی؛ یک تشکر وزارتی از ارکستر صداوسیما

محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در هفته های گذشته در برنامه های متعدد فرهنگی و هنری حضور مستمری داشت، طی روزهای گذشته بود که به مناسبت رونمایی از قطعه ارکسترال قدس شریف توسط ارکستر سمفونیک سازمان صداوسیما در بزرگداشت عملیات طوفان الاقصی مطلبی را در فضای مجازی منتشر کرد.

در متن منتشر شده از سوی اسماعیلی آمده است:

«حماسه ها روح هنری دوران را می سازند فضای فرهنگی زمانه را دگرگون می کنند و وجدان های حساس را برمی انگیزند.

حماسه غزه نیز چنین امتدادی دارد و دیشب در شب شعر غزه، برای چندمین بار هنرمندان ملل مختلف دور هم نشستند تا در کنار اجرای سمفونی قدس شریف راوی آزادگی و عشق و مقاومت باشند.»

قطعه ارکسترال «قدس شریف» در بزرگداشت عملیات طوفان‌الاقصی با شعری از علیرضا قزوه، آهنگسازی زنده‌یاد استاد ناصری و رهبری حسین شریفی با حضور رییس سازمان صداوسیما، توسط ارکستر سمفونیک رسانه ملی اجرا، رونمایی و تقدیم حماسه آفرینان غزه شد.

حسین علیشاپور؛ قصه پرغصه خواننده‌های یک دقیقه‌ای

حسین علیشاپور از خوانندگان موسیقی ایرانی که طی سال های اخیر فعالیت های متعددی را در عرصه موسیقی با آواز ایرانی انجام داده است، طی روزهای گذشته بود که در قالب سلسله استوری هایی به نکته جالبی درباره فعالیت برخی از کاربران فضای مجازی در حوزه خوانندگی اشاره کرد.

در متن منتشر شده از سوی حسین علیشاپور آمده است:

«فضای مجازی پر شده از خواننده هایی که صداهای خوبی هم دارند و خوب می خوانند و حتی نوازندگی هم می کنند و خوب هم می نوازند. اما سوال: اینها چرا اجرای رسمی ندارند؟ چرا کنسرت برگزار نمی کنند؟ چرا اثری از آنها در مارکت موسیقی نیست؟ جواب ساده است. اینها همین یک دقیقه هستند، بیشتر نیستند و تمام می شوند.

ضمنا اگر فکر کنیم که باید بنشینیم تا بیایند به سراغمان و به خاطر استعدادی که داریم روی دست ما را ببرند و برای ما کار جور کنند به هیچ جا نمی رسیم برادر. موزیسین در این شرایطی که هستیم باید خودش ایده بدهد و خودش برای خودش کار درست کند.»

بیژن کامکار؛ یک حال خوب پس از ۴ ماه کسالت در کنار خانواده

بیژن کامکار آهنگساز، نوازنده دف و خواننده شناخته شده موسیقی ایرانی که طی دهه های گذشته علاوه بر تولید آثار متعددی که همراه با گروه کامکارها پیش روی مخاطبان قرار داده، فعالیت مستمری در عرصه پژوهش و انتشار تولیدات موسیقایی داشته است، چند روز پیش بود که در روز تولد هفتاد و چهار سالگی خود همراه با برخی از اعضای خانواده اش از عمارت کلاه فرنگی رشت پیام تصویری را منتشر کرد.

وی در این پیام تصویری گفت: بسیار خوشحالم که بعد از چهار ماه بستری شدن در منزل به خاطر مصدومیت دست و ناراحتی معده در آستامه هفتاد و چهارسالگی به واسطه پیام های مهرآمیز شما علاقه مندان موسیقی توانستم سرپا باشم و در اینجا (عمارت کلاه فرهنگی رشت) که می گویند خانه میرزا کوچک خان بود، تولدم را همراه با شما و خانواده ام جشن بگیرم.

این نوازنده و خواننده با لحن طنزامیزی هم گفت: البته فکر نکنم هنرمندی به خوش تیپی من بتوانید پیدا کنید که این چنین کنار شما عزیزان حضور دارد البته که این جزیی از ویژگی های خانواده کامکارهاست. اما از شوخی گذشته جا دارد باز هم از همه شما بزرگواران بابت پیام تبریک تولد صمیمانه قدردانی کنم.

علی رهبری؛ یک خبر ویژه برای دوستداران موسیقی کلاسیک

والری گرگیف یکی از مشهورترین رهبران ارکستر جهان و مدیر ارشد اپراهای مارینسکی در سنت پترزبورگ و اپرای بولشوی در مسکو دعوت علی رهبری رهبر دایم مهمان اپرای مارینسکی را برای آمدن به ایران و همکاری با جوانان ایرانی، قبول کرده است.

این خبری بود که علی رهبری آهنگساز و رهبر اسبق ارکستر سمفونیک تهران طی روزهای گذشته در صفحه شخصی خود منتشر کرد و نوشت: والری گرگیف برنده مسابقه جهانی رهبری ارکستر هربرت فون کارایان در برلین است و رهبری اکثر ارکسترها و اپراهای مهم جهان را به عهده داشته است. وی همچنین برنده جوایزی همچون نشان افتخار مسروپ ماشتوتس مقدس، نقاب زرین، نشان الکساندر نوسکی، لژیون دونور (افسر)، نشان دوستی، قهرمان کار از فدراسیون روسیه، و هنرمند مردمی روسیه شده‌است.

آقای گرگیف که به ایران و فرهنگ ایرانی علاقه خواصی دارد، رضا فکری را نیز برای خوانندگی چنین گفت زرتشت به زبان فارسی، اثر علی رهبری به سنت پترزبورگ دعوت کرده اند.

محسن ابراهیم زاده؛ به هیچ وجه کنسرت های تازه نفس را از دست ندهید

محسن ابراهیم زاده از خوانندگان پرطرفدارای که طی سال‌های اخیر با حواشی ریز و درشت زیادی هم مواجه شده در روزهای گذشته بود که با انتشار ویدیویی از برگزاری فصل جدید کنسرت های خود خبر داد.

دراین ویدیو که در آن تلاش شده حال و هوای متفاوتی را به مخاطبان برای تبلیغ کنسرت ها انتقال دهد، محسن ابراهیم زاده از برگزاری مجموعه اجراهای زنده متفاوتی خبر داده است.

وی در متن تازه ترین پست خود با سرتیتر «به هیچ وجه کنسرت های تازه نفس را از دست ندهید» نوشت:

خدا را شکر فصل جدید کنسرت های ما با عنوان «تازه نفس» از بیست و ششم دی ماه در برج میلاد تهران شروع می شود.

قرار است متفاوت ترین کنسرت های ما را با همدیگر و با کلی تغییرات اجرا کنیم.

امیرحسین مقصودلو؛ خبر صدور قرار وثیقه برای تتلو صحت ندارد

پس از ماجرای دستگیری امیرحسین مقصودلو ملقب به امیر تتلو و تحویل او به مقامات قضایی، خبرهایی طی این چند روز در فضای مجازی منتشر شد که احتمال قرار وثیقه برای آزادی این خواننده وجود دارد.

این خبر دست به دست می شد تا اینکه مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: روز گذشته ادعایی در فضای مجازی منتشر شد که عنوان می‌کرد با برخی اعضای خانواده امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو تماس گرفته شده و عنوان شده است احتمال صدور قرار وثیقه برای او وجود دارد.

نتیجه پیگیری از روند تحقیقات پرونده تتلو نشان می‌دهد تحقیقات در مورد این فرد و پرونده وی در جریان است و ادعای صدور قرار وثیقه احتمالی برای او کذب است.