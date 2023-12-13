جریان جالب «صادق بوقی»/ بمب خبری در مرز بازرگان منفجر شد

خبرگزاری مهر- گروه هنر- علیرضا سعیدی؛ «یک هفته با فضای مجازی موسیقی» عنوان گزارش‌های هفتگی خبرگزاری مهر برای مرور متن و حاشیه منتخب رویدادهای موسیقایی از پنجره فضای مجازی است که روزهای پایانی هر هفته با استفاده از مطالب منتشر شده هنرمندان و فعالان عرصه موسیقی در بسترهای مختلف فضای مجازی پیش روی شما قرار می‌گیرد.

«صادق بوقی»؛ آوازی که سر و صدا کرد

انتشار ویدیویی با صدای آواز یک مرد گیلکی به نام صادق بنا معروف به «صادق بوقی» دربازار ماهی فروشان شهر رشت و بازنشر آن در فضای مجازی توسط بسیاری از کاربران دربرگیرنده موجی از واکنش‌های جالب توجهی بود که توانست بخش بزرگی از اخبار و حواشی مربوط به موسیقی در فضای مجازی را به خود اختصاص دهد. شرایطی که حتی منجر به پخش اخبار زیادی مبنی بر دستگیری صادق بوقی و برخی اتفاقات دیگر پیرامون این موضوع شد و ماجرای او را وارد فاز دیگری کرد.

این حواشی به قدری در فضای مجازی دست به دست شد که علاوه بر پیگیری بخش‌های خبری تلویزیون برای مصاحبه با این پیرمرد گیلکی و توضیحات او درباره حواشی منتشر شده، ۲ روزنامه هم ماجرای صادق بوقی را با انتشار کاریکاتورهایی ویژه به عنوان تیتر اول خود انتخاب کردند.

روزنامه همشهری با روتیتر «تبلیغات مبتذل ساسی به کمپین شادی پیرمرد رشتی باخت»، تیتر «ضربی فنی» و زیرتیتر «چرا کمپین صادق بوقی فراگیر شد؟» با نگاه متفاوتی به ماجرای این آواز خوانی پرداخته و روزنامه «سازندگی» با انتخاب تیتر «موج صادق» و توضیح «حمایت از صادق بوقی پیرمرد گیلکی که می‌خواند و می رقصد، این روزها به شدت افزایش یافته تا جایی که موج ترانه مبتذل ساسی مانکن را به حاشیه برد» هم تحلیل و نگاه دیگری به این ماجرای اجتماعی - موسیقایی داشته که هر ۲ مطالب در نوع خود نشان از اتفاقی می‌دهد که تبدیل به خبر اول بسیاری از محافل شد.

«تتلو»؛ بمب خبری در مرز بازرگان

خبر بازداشت امیرحسین مقصودلو ملقب به «امیر تتلو» با دستور قضایی که روز پانزدهم آذرماه سال ۱۴۰۲ توسط پلیس ترکیه در مرز بازرگان تحویل ایران شد بمب خبری موسیقی در هفته گذشته بود که به سرعت هرچه تمام تر تبدیل به خبر اول شد و موجی از واکنش‌ها را توسط کاربران موسیقایی و غیرموسیقایی ایجاد کرد.

براساس آنچه در اخبار رسمی رسانه‌ها پیش روی مخاطبان قرار گرفت امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو که چند سال اخیر در استانبول ترکیه زندگی می‌کرد صبح روز چهارشنبه پانزدهم آذر ماه توسط پلیس ترکیه در مرز بازرگان تحویل ایران و با دستور قضایی بازداشت شد. این در حالی بود که لحظاتی پس از بازداشت، مقام قضایی در استان آذربایجان غربی در خصوص تحقیق از اتهامات انتسابی گفت که متهم تفهیم اتهام و در جهت تکمیل تحقیقات تحویل ضابط قضایی شده است.

شکات خصوصی این خواننده غیرمجاز شکایت‌های متعددی در دستگاه قضایی علیه وی ثبت کرده بودند که مهم‌ترین شکات این فرد نوجوانان زیر ۱۸ سال و خانواده‌هایشان هستند. ضمن اینکه تتلو طی سال‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای را در جهت گسترش فساد بین جوانان و نوجوانان داشته است.

فساد اخلاقی و رفتاری تتلو در مدت حضورش در ترکیه تا حدی پیش رفت که در هیچ یک از پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی اجازه اداره حساب کاربری ندارد و نمی‌تواند اکانت مستقیم با هویت خود داشته باشد. تتلو در مدت اقامت در ترکیه بارها تلاش کرد در کشورهای اروپایی کنسرت برگزار کند که به دلیل قانون‌های تحادیه اروپا امکان ورود به این کشورها را نداشت.

یکی دیگر از مهم‌ترین اقدامات تتلو در گسترش فساد، فراخوان برای حضور نوجوانان زیر ۱۸ سال در محل زندگی‌اش در استانبول بوده است. تتلو به همین علت در حال حاضر شاکیان زیادی در ایران دارد که شکایت علیه وی ثبت کرده‌اند.

میلاد هارونی؛ کشتار کودکان را متوقف کنید

میلاد هارونی از خوانندگان موسیقی پاپ که در سال‌های اخیر آثار متعددی تولید کرده، در پی انتشار آهنگ جدید ساسی، متنی را منتشر کرد و خواستار توقف کشتار کودکان شد.

در متن منتشر شده از سوی میلاد هارونی در صفحه شخصی اش آمده: «فرهنگ؛ این همان چیزی است که باید بارها برای آن جان داد، این همان چیزی است که باید برای آن به خط مقدم دشمن زد. جان فرهنگ کودکان این مرز و بوم در خطر کمین شیادان و گرگ صفتان است. برای احیای این بیمار به کما رفته به کدامین نهاد باید پناه برد؟ کشتار کودکان را متوقف کنید! چه در صحنه واقعی غزه و چه در صحنه مجازی ایران اسلامی.»

میلاد هارونی بهمن ۹۱ قطعه‌ای به نام «اشک غریب» برای امام زمان (عج) منتشر کرد و اولین اجرای زنده خود را در نیمه شعبان ۹۲ در اصفهان انجام داد. او در تابستان سال ۹۳ مؤسسه‌ای به‌نام «سربازان جنگ نرم» را راه انداخت که در آن آثار موسیقایی با مضامین انقلابی تولید شد.

«أین عمار»، «خط سرخ»، «حسرت زیارت»، «بابا رجب»، «کاخ سیاه»، «برادرانه»، «انقلاب بی مرز»، «صبح پیروزی»، «مادر آئینه‌ها»، «عصر انتظار»، «حرف دل یک ملت»، «بی‌نشون‌ها»، «عشق بی‌مرز» از جمله آثاری است که این خواننده تاکنون منتشر کرده است.

امیر مقاره؛ «لطفاً برای من کادو تولد نخرید!»

گروه «ماکان» از جمله مجموعه‌های فعال حوزه موسیقی پاپ که طی سال‌های اخیر طرفداران زیادی در حوزه نسل نوجوان ایرانی برای خود پیدا کرده و کنسرت‌های تهران و دیگر شهرهای کشور این گروه همواره با استقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه می‌شود، در این مدت از فضای مجازی برای حضور مارکتینگ موسیقی پاپ بهره برداری‌های زیادی کرده است.

یکی از تازه‌ترین اقداماتی که طی روزهای گذشته توسط این گروه موسیقی انجام شد، مربوط به استوری های امیر مقاره یکی از خوانندگان گروه درباره تازه‌ترین کنسرتشان بود که دربرگیرنده نوشته‌های عجیبی خطاب به طرفدارانش درباره روز تولدش هم بود.

گویا تازه‌ترین کنسرت ماکان بند مصادف با سال روز تولد امیر مقاره بود که وی را مجاب کرد تا به واسطه این روز علاوه بر طراحی پوسترهای ویژه روز تولدش با مضامین و محتوای مربوط به کنسرت از طرفداران خود بخواهد تا برای تولدش کادو نخرند.

مقاره در این استوری نوشت: «بسیار بسیار مهم. الهی دور سرتون بگردم من. حضور شماها در شب تولدم بهترین کادوی زندگیم هستش پس کادوی شما به من فقط همین باشه که شب تولدم کنار هم هستیم. خواهش می‌کنم تو این شرایط اقتصادی هیچ چیز برای من، برای تولدم نخرید. این خواهش قلبی من هستش! واقعاً همین که ببینمتون و خوشحال و خندان باشید بهترین کادو برای من هستش! به امید دیدارتون.»

آرون افشار؛ به عقب بنگرید و خدا را شکر کنید

از جمله خوانندگانی که طی سال‌های اخیر به واسطه صدای متفاوتش توانست در جایگاه خوبی به لحاظ جذب مخاطب قرار بگیرد آرون افشار است. خواننده‌ای که در چند ماه گذشته حضور فعالی هم در فضای مجازی داشته و در این مدت هم تلاش کرد تا با پر رنگ تر کردن حضورش از قافله مارکتینگ موسیقی جا نماند.

این خواننده که در ماه‌های اخیر تک آهنگ‌های کمتری را هم منتشر کرده است در تازه‌ترین پست فضای مجازی خود اقدام به انتشار نوشته ای کرده که بی ربط با حاشیه ماه‌های گذشته برخی از کارهایش در کنسرت‌ها بی ارتباط نباشد.

آرون افشار نوشت: «به عقب بنگرید و خدا را شکر کنید. به جلو بنگرید و به خدا اعتماد کنید. او درهایی را می‌بندد که هیچ کس قادر به گشودنش نیست و درهایی را باز می‌کند که هیچ کس قادر به بستنش نیست.»