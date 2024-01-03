نگرانی گروه معروف قبل از آلبوم «چ»/ از «قهر و ناز» استاد چه خبر؟

خبرگزاری مهر -گروه هنر-علیرضا سعیدی؛ فرآیند تولید و ارائه آثار و محصولات موسیقایی و حاشیههای ریز و درشت دنیای موسیقی طی سالهای اخیر به ویژه ایام «کرونا» و «پسا کرونا» تبدیل به «فرصت» و «چالش» مهم و جالب توجهی شد که بسیاری از دستاندرکاران و فعالان عرصه موسیقی را بر آن داشت تا فارغ از رسانههای رسمی به ارائه و انعکاس فعالیتهای موسیقایی خود در بسترهای متنوع «فضای مجازی» بپردازند و در این مسیر بسیار مهم و مؤثر بر افکار عمومی جامعه، حضور چشمگیری داشته باشند. حضوری که بعضاً برای آنها دربرگیرنده اتفاقات مبارک و ارزشمندی در جهت معرفی خود و محصولات موسیقاییشان شد و در برخی موارد هم باعث دردسرهای زیادی شد که میتواند در ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگیاش مورد بررسی و واکاوی بیشتری قرار گیرد.
شرایطی دارای اهمیت که اکنون نمیتوان به راحتی از آنچه در این بستر رسانهای روی میدهد، بیتفاوت گذشت. چارچوبی دارای چالش و پر از فراز و نشیبهای عجیب و غریب که تبدیل به اقیانوس پهناور و بیانتهایی شده که هر چه قدر در آن حضور داشته باشیم، بیشتر متوجه ابعاد پیچیده آن میشویم. شرایطی که در دنیای موسیقی فرآیند بسیار پررنگی دارد و تقریباً تمامی فعالان موسیقی را برآن داشته تا در این راه پر پیچ و خم اما جذاب برای مخاطب، به معرفی و به اصطلاح بیگانه «پرزنت» محصولات و دیدگاههای خود بپردازند. شرایطی که شاید بیان بسیاری از آنها در قالب رسمی خبرگزاریها و رسانههای رسمی کشور جایگاهی نداشته باشد اما دربرگیرنده ابعادی است که میتواند برای طرفداران و دوستداران موسیقی مشتمل بر رویدادهای مکتوب و تصویر جالب توجهی باشد.
اتفاقاً ظهور و بروز چنین شرایطی است که هم موجب رشد و تولید اخبار و نوشتارها و تصویرهای به اصطلاح «زرد» و «غیرقابل انتشار در رسانههای رسمی» شده و هم ایجاد کننده فضای رقابتی بین رسانههای رسمی و رسانههای فعال در فضای مجازی شده است که این مسائل نیز دربرگیرنده ملاحظات فراوانی است. ملاحظاتی که رجوع به آنها میتواند ویترین حواشی و اظهارنظرهایی باشد که رجوع به آنها با در نظر گرفتن ملاحظات و باید و نبایدهایش امری اجتناب ناپذیر است.
«یک هفته با فضای مجازی موسیقی» عنوان سلسله گزارشهای هفتگی سرویس هنر خبرگزاری مهر برای مرور متن و حاشیه منتخب رویدادهای موسیقایی از پنجره فضای مجازی است که روزهای پایانی هر هفته با استفاده از مطالب منتشر شده هنرمندان و فعالان عرصه موسیقی کشورمان در بسترهای مختلف فضای مجازی پیش روی مخاطبان قرار میگیرد.
فضل الله توکل؛ کتاب «قهر و ناز» منتشر شد
یکی از استادان و هنرمندان پیشکسوت عرصه موسیقی که طی سالهای اخیر به واسطه علاقهمندیهایش در عرصه موسیقی ایرانی همچنان به فعالیتهای خود ادامه داده و آثار قابل توجهی را نیز پیش روی مخاطبان قرار داده است، فضلالله توکل است که در دهه هشتاد زندگی خود همچنان به فعالیت مشغول است.
این هنرمند پیشکسوت به تازگی کتاب «قهر و ناز» را با گردآوری مصطفی مومنیان و کوشش علیرضا پاشا منتشر کرده که دربرگیرنده مجموعه آثار او در یک دوره ۳۰ ساله است.
فضلالله توکل در صفحه شخصی خود نوشت:
«دوستان گرامی، هنرمندان نازنین و هنرجویان عزیز کتاب پیش رو بیست و یک قطعه اثر آهنگین است که در سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۷۲ ساختهام، این اثر به حضورتان تقدیم میکنم.
جا دارد از هنرمند ارجمند جناب مصطفی مومنیان برای گردآوری و آوانگاری این آثار و علیرضا پاشا که در انتشار این کتاب تلاش فراوانی کرده سپاسگزار باشم. برای او موفقیت و سلامتی از خداوند هنر آرزومندم.»
حسین حقیقی؛ جناب آقای قاسم حضرتعالی یک دانه بودید
حسین حقیقی خواننده موسیقی پاپ که طی سالهای اخیر علاوه بر تولید تکآهنگهای مختلف در حوزههای اجتماعی، دستی هم بر تولید آثار حماسی و انقلابی دارد، در تازهترین استوری که در صفحه شخصی اش منتشر کرده با نوشتهای متفاوت یاد و خاطره شهید حاج قاسم سلیمانی را زنده نگه داشته است.
در متن نوشته شده از سوی حسین حقیقی آمده است:
«یادم هست مراسمی دعوت بودم، قطعه «یک و بیست» را اجرا کردم. ناخودآگاه وقتی میخواندم: «آخه فرق داری تو با همه» با دست اشاره کردم به آنهایی که ردیف اول نشستند. اولاً حس کردم ممکن است به آنها بربخورد. بعد با خودم گفتم نه بابا حاجی یک دانه بود. اینها هم خودشان میدانند.
خلاصه که جناب آقای قاسم حضرتعالی یک دانه بودید. نه با شما عکس یادگاری دارم. نه انگشتری از شما گرفتم. اصلاً از نزدیک هم شما را ندیدم. حقیقتاً عظمت شما را هم بعد رفتنتان درک کردم. این کار (یک و بیست) هم دلی ساخته شد. بخراز ما و شفاعتمان کن.»
همایون شجریان؛ «محرم به اسرار» را بشنوید و ببینید
همایون شجریان از جمله خوانندگان شناخته شده موسیقی ایرانی است که طی سالهای اخیر علاوه بر فعالیتهای متعددی که در عرصههای مختلف موسیقی داشته، همواره خود را به عنوان هنرمندی که درفضای مجازی حضور فعالی دارد، معرفی کرده است.
هنرمندی که طی این مدت غیر از عدم واکنش عجیب و غریب او نسبت به درگذشت مرحوم اکبر گلپایگانی که موجب انتشار اظهار نظرهای فراوانی هم شد، در بزنگاههای مختلف تلاش کرده حضور فعالی در فضای مجازی داشته باشد.
وی که این روزها فعلاً برنامهای برای برگزاری کنسرتهای داخل کشور ندارد، به تازگی در صفحه شخصی خود از انتشار تازهترین آهنگ خود به نام «محرم به اسرار» از آلبوم «گاه فراموشی» خبر داد.
در این تکآهنگ فردین خلعتبری شاعر و آهنگساز، بیورن مهیر نوازنده گیتار باس، رضا موسوی عکاس، کاوه عابدین ضبط موسیقی و سحر فروزان به عنوان مدیر پروژه حضور دارند.
«ایوان بند»؛ ۲۷ بهمن ماه منتظر یک اتفاق باشید
گروه موسیقی «ایوان» که مدتی است در فرآیند تولید و عرضه آثار موسیقی پاپ فعالیت میکند، طی روزهای گذشته بود که با یک متن انتقاد آمیز از انتشار یک آلبوم متفاوت به نام «چ» خبر داد و به طرفدارانش اعلام که در رونمایی این پروژه منتظر یک اتفاق باشند. پ
در متن منتشرشده از سوی گروه «ایوان» آمده است: و سرانجام بعد از مدتها تلاش بی وقفه تیم ایوان، آلبوم «چ» آماده انتشار شد.
باید ببخشید که دیرتراز موعد مقرر این اتفاق افتاد، روند موسیقی ما این روزها آن قدر سرگردان و به هم ریخته است که تصمیم گیری در مورد انتخاب فضای کارها را برای ما هم سخت میکند. مارکتی که در آن همه دنبال آهنگهای تاریخ مصرف دار هستند. تلاش برای تولید کارهای فاخر و ریشه دار را مأیوس میکند.
نمیدانیم کجای مسیرموسیقی ما بیراهه رفت و چرا رفت که خیلیها ترجیح میدهند آهنگهای مارکت دیگر را دنبال کنند و ما چقدر نگران حال موسیقی خودمان هستیم. به هرحال ما تلاشمان را کردیم همیشه و این بار هم امیدوارم پارت سوم «ایوان» هم مثل آثارقبلی به دلتان بنشیند و بتواند بازهم تأثیرگذار عمل کند.
خانمها و آقایان این شما و این اولین رونمایی از تریلر رسمی آلبوم «چ»؛ ۲۷ بهمن منتظر یک اتفاق در سه گانه ایوان در پارت ۳ باشید.
نیما جوان؛ «سماع کوانتومی» در قالب نوار کاست هم توزیع میشود
نیما جوان از تهیه کنندگان و ناشران جوان حوزه موسیقی که طی این سالها عمده فعالیتهای خود را متمرکز بر تولید و تهیه آثار موسیقایی غیر از موسیقی پاپ کرده، طی روزهای گذشته بود که با انتشار متنی از تولید یک آلبوم جدید با صدای علیرضا تهرانی و توزیع آن با فرمی متفاوت خبر داد.
«سماع کوانتومی» عنوان این آلبوم جدید است که با صدای علیرضا تهرانی و همکاری فرشاد پاسدار، مسعود سخاوت دوست، آرش صفدری و احسان کاویانی قرار است در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ پیش روی مخاطبان قرار گیرد.
آن طور که نیما جوان در پست جدیدش توضیح داده قرار است علاوه بر توزیع دیجیتالی این آلبوم، مخاطبان در اقدامی جالب شاهد انتشار قالب «نوار کاست» این آلبوم نیز باشند. فرآیندی که میتواند دربرگیرنده نکات جالب توجهی باشد.
براساس آخرین توضیحات ارائه شده، قرار است نسخه فیزیکی آلبوم به صورت لوح فشرده از روز اول بهمن برای علاقه مندان موسیقی عرضه شود.
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