به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه ای اظهار داشت که اولین اقدام باید اعلام آتش بس انسانی فوری به منظور نجات جان غیرنظامیان از طریق ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه برای آنان باشد.

سازمان ملل قرار است روز پنج‌شنبه نشستی را برای بررسی جنگ بین رژیم صهیونیستی و حماس برگزار کند.

تاکنون چند قطعنامه برای توقف جنگ در غزه به شورای امنیت ارائه شده که هیچکدام از آنها به تصویب نرسیده است.

جنگ در غزه وارد روز هجدهم شده و تاکنون بیش از ۵۵۰۰ فلسطینی به شهادت رسیده و بیش از ۱۷ هزار نفر هم زخمی شدند.